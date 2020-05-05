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Análise

Ministério prevê mercado global do agronegócio mais protecionista

O Ministério da Agricultura teme a elevação de subsídios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 08:41

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 08:41

Agricultura usará cada vez mais máquinas
Agronegócio Crédito: Pixabay
Num diagnóstico do mercado global do agronegócio durante e após a crise do novo coronavírus, o Ministério da Agricultura prevê um setor mais protecionista e teme que a pandemia seja usada por países como pretexto para a elevação de subsídios.
A análise consta em documento elaborado pela pasta, resultado de uma videoconferência da ministra Tereza Cristina com 23 adidos agrícolas do Brasil junto a missões diplomáticas no exterior. Eles analisam no texto como a Covid-19 impactou o país ou a organização onde atuam e quais os prognósticos para o futuro.
O resultado traz um panorama não apenas das mudanças esperadas no mercado internacional de alimentos -algumas delas já em andamento- como propostas de ações que precisam ser tomadas para que o Brasil não perca espaço nas exportações.
O documento deve ser divulgado nos próximos dias.

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"Já se observam certas medidas protecionistas, adotadas em diferentes nações. As pretensões por autossuficiência alimentar podem até ser legítimas. Contudo, independentemente de boas intenções, a história demonstra que essas políticas tendem a privilegiar determinados atores econômicos em detrimento dos consumidores, tendo como consequência desabastecimento, aumento do preço dos alimentos e precarização dos segmentos mais vulneráveis da população", diz o texto.
A avaliação é que os países serão mais protecionistas, sob a defesa do conceito de "soberania alimentar, autossuficiência e buy local [privilegiar compras nacionais]".
"Há, inclusive, medidas de restrição a exportações em alguns países produtores. O nacionalismo agrícola privilegiará a produção local de produtos considerados estratégicos", acrescenta o documento.
O ministério também identificou o risco de a pandemia da Covid-19 ser utilizada como pretexto para o emprego de subsídios "em níveis desproporcionalmente elevados".

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Por último, os técnicos da pasta consideram que o comércio agrícola global será ainda mais administrado. Ou seja, com a redução de tarifas e barreiras não tarifárias quando há temor de desabastecimento e, quando conveniente, com o aumento de medidas protecionistas e de subsídios para estimular agroindústrias domésticas.
Apesar do quadro, o ministério avalia que o Brasil, como um dos principais exportadores de alimentos do mundo, está em condições de manter ou mesmo ampliar sua posição atual.
A pasta considera que, para tanto, o país deve atuar para que medidas de facilitação de comércio adotadas durante a pandemia do novo coronavírus não sejam revertidas.
Além do mais, o documento destaca que deve haver no mercado global uma valorização de parceiros tradicionais e regionais. "Para evitar perda de espaço, o Brasil deve se mostrar estrategicamente como um parceiro confiável e que prioriza relações de longo prazo, contribuindo para a segurança alimentar global".
O texto também destaca que o país precisa investir na diversificação tanto de produtos que compõem sua pauta exportadora quanto de destinos.

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