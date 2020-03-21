Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Vírus derruba agronegócio, mas China amplia demanda por alimentos do Brasil
Pandemia

Vírus derruba agronegócio, mas China amplia demanda por alimentos do Brasil

De acordo com a entidade, efeitos negativos são observados em frigoríficos e mercados de aves, suínos e camarões, além de produtores de flores. Por outro lado, a China ampliou a demanda por produtos brasileiros

Publicado em 21 de Março de 2020 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 15:10
Coronavírus (covid-19) - álcool gel Crédito: Pixabay
O choque econômico provocado pelo novo coronavírus já provoca impactos relevantes no agronegócio brasileiro, aponta boletim de monitoramento da pandemia produzido pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).
De acordo com a entidade, efeitos negativos são observados em frigoríficos e mercados de aves, suínos e camarões, além de produtores de flores. Por outro lado, a China ampliou a demanda por produtos brasileiros.
A CNA afirma que o comércio de grãos, óleos e alimentos destinados à China registrou aumento de 9,7% em janeiro e fevereiro deste ano, período em que a epidemia atingiu fortemente o país asiático.
"A 'corrida' dos consumidores aos supermercados é a provável causa do aumento das vendas de itens básicos para a dieta chinesa. As vendas de alimentos online também cresceram 3% no mesmo período", afirma o relatório.
A pandemia não interrompeu as compras chinesas de bens agropecuários, mas o cancelamento de rotas marítimas já provoca atrasos no transporte internacional, ressalta a CNA.
Também houve aumento de demanda na Arábia Saudita. A entidade não identificou impactos relevantes nas vendas para a União Europeia e Estados Unidos.
Em análise setorial, a Confederação afirma que o mercado do boi gordo iniciou a semana com pressão sobre frigoríficos, com quedas nas cotações. Houve redução em escalas de funcionários e anúncios de férias coletivas.
A interrupção dos serviços de restaurantes já levam a recuos de até 15% nos pedidos de aves e suínos. A comercialização de camarões caiu 80%.
A CNA ainda afirma que demanda por flores em vasos caiu 50%, enquanto busca pelas flores de corte desabou 70%.
Os produtores de frutas e hortaliças observam um aumento de até 30% na demanda de supermercados.
"Por outro lado, a procura em redes de fast food, bares e restaurante caiu drasticamente. Com a ordem de fechamento em grandes cidades, espera-se que demanda recue a níveis nunca vivenciados pelo setor", diz o documento.

Veja Também

Coronavírus: São Paulo decreta fechamento total de serviços não essenciais

Coronavírus: mortes na Espanha crescem 32% em um dia e chegam a 1.326

Confira como manter o afeto virtual em tempos de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados