Confira como manter o afeto virtual em tempos de coronavírus

Como disse o psicanalista Contardo Calligaris em sua coluna na "Folha de S.Paulo" na última quinta-feira (19): "Os idosos, mais ameaçados pelo contágio, não devem sequer ser visitados, mas podemos jantar com eles a cada noite. Basta ter um computador na mesa".

É hora também de exercitar a empatia. Como nas imagens de bilhetes em elevadores que circularam nas redes sociais, de pessoas mais novas oferecendo ajuda para fazer compras para vizinhos mais velhos, para que eles não precisem sair de casa. Se você é jovem, coloque um bilhete no seu elevador. Ou faça isso pelo WhatsApp, enviando uma mensagem a amigos e parentes idosos ou com problema de saúde. E colabore evitando ao máximo sair de casa. Quanto menos gente nas ruas, menos o vírus vai se espalhar. Ficar em casa é cuidar de todos.