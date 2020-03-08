Confira as principais fake news que circulam sobre o coronavírus

A confirmação de que mais brasileiros estão contaminados pelo coronavírus gerou preocupação na população, mas também fez aumentar a proliferação de notícias falsas sobre a doença.
"Talvez as fakes news sejam a pior epidemia dessa atualidade. Atrapalha em poder oferecer uma assistência médica de qualidade, é desserviço para a sociedade, gera pânico e dissemina informações erradas sobre doenças", observou Alexandre Rodrigues, presidente da Sociedade de Infectologistas do Espírito Santo.
O médico faz uma orientação sobre as falsas notícias que são repassadas de celular para celular. "Não repassar. É a primeira orientação. Busque informações em sites consolidados e cheque a veracidade", afirmou o infectologista. Até pelas mãos do médico já passaram informações falsas. "Semana passada era de que o vinagre era melhor que o álcool para higienização contra coronavírus. Na verdade, o vinagre não tem ação contra o vírus e nem substitui a água e sabão. O álcool em gel pode ser somar nesta limpeza", corrigiu.
O efeito negativo das fakes news é tão grande que o Ministério da Saúde passou a reunir e desmentir informações acerca do coronavírus. Confira as principais:
MITO TOTAL
Vinagre é melhor que álcool para evitar a contaminação
Até ao momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina ou vacina que possa prevenir a contaminação pelo novo coronavírus.
O Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus. O vírus geralmente não sobrevive muito tempo fora do corpo de outros seres vivos e o tempo de tráfego destes produtos costuma ser de muitos dias. O vírus só é transmitido entre humanos e não sobrevive mais de 24 horas fora do organismo humano ou de algum animal.
Não há, até ao momento, nem mendicamento, substância, vacina ou alimento específico que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus.
O novo coronavírus não causa pneumonia imediatamente. Os primeiros sintomas são de gripe, como tosse, dificuldade de respirar, febre e coriza.
O Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus e lembrou que vírus, geralmente, não sobrevivem muito tempo fora do corpo de outros seres vivos. Desse modo, o tempo de tráfego destes produtos costuma ser de muitos dias. O vírus só é transmitido entre humanos e não sobrevive mais de 24 horas fora do organismo humano ou de algum animal
Não há nenhum medicamento, vacina, substância ou alimento que combata o vírus no organismo humano.
O Vinagre não combate o coronavírus. O ideal é fazer higiene das mãos lavando com água e sabão e, se possível, passar álcool em gel nas mãos.