Confira as principais fake news que circulam sobre o coronavírus

Vinagre é melhor que álcool para evitar a contaminação

Até ao momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina ou vacina que possa prevenir a contaminação pelo novo coronavírus.

O Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus. O vírus geralmente não sobrevive muito tempo fora do corpo de outros seres vivos e o tempo de tráfego destes produtos costuma ser de muitos dias. O vírus só é transmitido entre humanos e não sobrevive mais de 24 horas fora do organismo humano ou de algum animal.

Não há, até ao momento, nem mendicamento, substância, vacina ou alimento específico que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus.

O novo coronavírus não causa pneumonia imediatamente. Os primeiros sintomas são de gripe, como tosse, dificuldade de respirar, febre e coriza.

O Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus e lembrou que vírus, geralmente, não sobrevivem muito tempo fora do corpo de outros seres vivos. Desse modo, o tempo de tráfego destes produtos costuma ser de muitos dias. O vírus só é transmitido entre humanos e não sobrevive mais de 24 horas fora do organismo humano ou de algum animal

Não há nenhum medicamento, vacina, substância ou alimento que combata o vírus no organismo humano.