Com doença rara, estudante da Ufes faz vaquinha por aparelho respiratório

Matheus Zatta não consegue respirar sozinho. Com 21 anos, o rapaz está acostumado com as limitações que a Distrofia Muscular de Duchenne - uma doença degenerativa - lhe impõe. Ainda assim, esforça-se ao máximo para ter uma vida semelhante a dos garotos da sua idade. Prova disso é que pretende concluir a faculdade de Geografia no final do ano, ainda que esteja há um ano acamado, sem sair de casa.
Estudante da Ufes, o rapaz depende de um Bipap, aparelho compressor de ar, para respirar. Mas o modelo oferecido pelo plano de saúde não é portátil, o que o impossibilita de frequentar as aulas. Por isso, na tentativa de conseguir voltar a frequentar a faculdade e participar da colação de grau no final do ano, Matheus criou uma vaquinha na internet para conseguir comprar um Bipap com bateria. O aparelho portátil custa R$ 15 mil.
"Tem um ano que estou acamado, sem conseguir sair de casa, porque dependo do Bipap para respirar. Só consigo ficar sem o parelho por uns 30 minutos, para tomar banho. O aparelho portátil vai me devolver o direito de ir e vir. Quero voltar a frequentar as aulas e participar da minha formatura", diz.
DOENÇA GENÉTICA E DEGENERATIVA
Matheus descobriu a Distrofia Muscular de Duchenne aos seis anos de idade. A doença é genética e provoca fraqueza muscular progressiva, além de dificuldade respiratória. Aos poucos o rapaz perdeu o movimento das pernas, a força dos braços, e em novembro de 2018 passou a respirar somente com o auxílio do Bipap. Com o aparelho portátil, será necessário uma cadeira de rodas para se locomover.
"Eu tento viver normalmente, sem pensar muito nisso. Apesar da doença me afetar bastante, dentro do possível, tento ter uma vida normal"
AJUDE O MATHEUS
Para ajudar, basta fazer qualquer doação pelo site www.vakinha.com.br