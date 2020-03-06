Com doença rara, estudante da Ufes faz vaquinha por aparelho respiratório

Matheus Zatta (no centro) é estudante de Geografia da Ufes Crédito: Arquivo Pessoal

Matheus Zatta não consegue respirar sozinho. Com 21 anos, o rapaz está acostumado com as limitações que a Distrofia Muscular de Duchenne - uma doença degenerativa - lhe impõe. Ainda assim, esforça-se ao máximo para ter uma vida semelhante a dos garotos da sua idade. Prova disso é que pretende concluir a faculdade de Geografia no final do ano, ainda que esteja há um ano acamado, sem sair de casa.

O aparelho portátil custa R$ 15 mil. Estudante da Ufes , o rapaz depende de um Bipap, aparelho compressor de ar, para respirar. Mas o modelo oferecido pelo plano de saúde não é portátil, o que o impossibilita de frequentar as aulas. Por isso, na tentativa de conseguir voltar a frequentar a faculdade e participar da colação de grau no final do ano, Matheus criou uma vaquinha na internet para conseguir comprar um Bipap com bateria.

"Tem um ano que estou acamado, sem conseguir sair de casa, porque dependo do Bipap para respirar. Só consigo ficar sem o parelho por uns 30 minutos, para tomar banho. O aparelho portátil vai me devolver o direito de ir e vir. Quero voltar a frequentar as aulas e participar da minha formatura", diz.

DOENÇA GENÉTICA E DEGENERATIVA

Matheus descobriu a Distrofia Muscular de Duchenne aos seis anos de idade. A doença é genética e provoca fraqueza muscular progressiva, além de dificuldade respiratória. Aos poucos o rapaz perdeu o movimento das pernas, a força dos braços, e em novembro de 2018 passou a respirar somente com o auxílio do Bipap. Com o aparelho portátil, será necessário uma cadeira de rodas para se locomover.

Matheus Zatta faz vaquinha na internet para conseguir comprar Bipap portátil Crédito: Arquivo Pessoal

"Eu tento viver normalmente, sem pensar muito nisso. Apesar da doença me afetar bastante, dentro do possível, tento ter uma vida normal" Matheus Zatta - Estudante de Geografia

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