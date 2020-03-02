Cobra é flagrada em árvore na Ufes de Goiabeiras

Aluna flagra cobra em árvore da Ufes de Goiabeiras Crédito: Elena Rocha

Uma jiboia foi flagrada descansando tranquilamente em uma árvore na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de Goiabeiras nesta segunda-feira (2). O registro é da aluna Elena Rocha.

A reportagem de A Gazeta acionou a assessoria da Ufes para saber se a universidade já estava sabendo da situação. Em resposta, a instituição respondeu que a Divisão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Superintendência de Infraestrutura está ciente do caso e o resgate já foi acionado.

O animal é uma jiboia, uma cobra não peçonhenta. A Ufes disse que conta com uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), que é a entidade responsável pelo resgate de fauna silvestre nos campi de Vitória.