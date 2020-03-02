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Jiboia

Cobra é flagrada em árvore na Ufes de Goiabeiras

Segundo a Divisão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Superintendência de Infraestrutura da Ufes o resgate já foi acionado; veja vídeo

Publicado em 02 de Março de 2020 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 17:07
Aluna flagra cobra em árvore da Ufes de Goiabeiras Crédito: Elena Rocha
Uma jiboia foi flagrada descansando tranquilamente em uma árvore na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de Goiabeiras nesta segunda-feira (2). O registro é da aluna Elena Rocha.
A reportagem de A Gazeta acionou a assessoria da Ufes para saber se a universidade já estava sabendo da situação. Em resposta, a instituição respondeu que a Divisão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Superintendência de Infraestrutura está ciente do caso e o resgate já foi acionado.
O animal é uma jiboia, uma cobra não peçonhenta. A Ufes disse que conta com uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), que é a entidade responsável pelo resgate de fauna silvestre nos campi de Vitória.
Os agentes da Semmam vão ao local, recolhem o animal, o devolvem ao ambiente ou oferecem tratamento caso ele esteja ferido, ou doente. Caso alguém aviste algum animal silvestre, o resgate pode ser acionado pelo telefone (27) 99724-2788.

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