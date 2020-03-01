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Guia turístico flagra bicho preguiça dando à luz em cima de árvore

Registro foi feito no distrito La Fortuna, na Costa Rica. Veja o vídeo

Publicado em 01 de Março de 2020 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 16:37
Um guia turístico da Costa Rica conseguiu flagar o momento em que um bicho preguiça de três dedos dá à luz em cima de uma árvore. Steven Vela publicou em seu Facebook nesta quinta-feira, 26, o registro do nascimento do filhote e recebeu milhares de comentários e reações positivas.
"Uma preguiça de três dedos ter um bebê na natureza é algo que não se vê todos os dias", escreveu o homem.
Steven indica que o registro foi feito no distrito La Fortuna, na Costa Rica.
Os internautas ficaram felizes com as imagens que mostram um flagrante raro do mundo animal e ainda ficaram impressionados com o momento em que o filhote fica pendurado no ar apenas pelo cordão umbilical.
Após o filhote ser expulso do corpo da mãe e ficar suspenso, a mamãe preguiça acaricia e limpa sua cria.

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