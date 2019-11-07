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Transição

Confira 6 dicas para integrar bebês e cachorros em casa

Profissional explica quais são os procedimentos que os tutores devem aplicar para preparar seus filhotes de quatro patas na chegada do bebê em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 11:00

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 11:00

6 dicas para integrar cães e bebês em casa Crédito: Unsplash
Uma das principais preocupações que os tutores de cachorro têm ao decidirem ampliar a família é como fazer essa transição de maneira que o filhote de quatro patas não se sinta inseguro com a mudança. Para auxiliar nesse sentido, a DogHero - empresa que oferece hospedagem para cães por aplicativo - convidou a veterinária Alessandra Amieiro, a elencar as principais ações que devem ser tomadas no processo.
De acordo com a profissional, a chave para que dê tudo certo é fazer a mudança de forma gradual. "Se todo o processo for feito com calma e tranquilidade, o cãozinho passa a curtir ter um bebê por perto para ajudar a cuidar e encher de amor, daquele jeito especial que só os cachorros conseguem fazer com a gente", explica. Confira abaixo as orientações:

1 - Evite que o seu cachorro associe o bebê a coisas negativas:

Se o seu filhote de quatro patas não vai continuar tendo acesso a todos os cômodos que ele tem hoje, comece a limitar o acesso dele aos poucos assim que a gravidez for descoberta e só permita a entrada dele com a sua presença. Quanto antes o cão se acostumar com a mudança de rotina melhor, assim ele não vai achar que tudo mudou só pelo bebê.

2 - Ambiente o cachorro com a chegada do bebê:

 Conforme o quarto do bebê for montado, deixe que seu peludo fareje e conheça o ambiente (sempre com sua presença). Os cães costumam sentir que há algo diferente na 'mãe' deles, então também deixe que ele se aproxime da barriga e cheire. Altere aos poucos os horários de comida e passeios dele para os que serão quando o bebê nascer. Continue demonstrando afeto e carinho pelo seu cãozinho, para ele saber que essas mudanças não significam que ele não é mais amado.

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3 - Ajude o seu cachorro a se familiarizar com o cheiro do bebê:

 Depois que seu filho nascer, mas ainda estiver na maternidade, peça que alguém leve panos que tenham o cheiro do bebê para o seu cãozinho. Deixo-o cheirar bem e se acostumar. Você pode até deixar o paninho perto de lugares que ele gosta (como perto do pote de comida) e onde se sente seguro (como a caminha). Assim, ele vai começar a associar o cheiro do bebê a coisas prazerosas e boas.

4 - Mantenha em dia a saúde do seu cachorro:

Garanta que seu cãozinho estará com as vacinas e antipulgas em dia quando o bebê chegar em casa. Isso vai te ajudar a deixá-lo próximo do seu filho sem preocupação. Vale lembrar que diversos estudos mostram que a convivência com cães pode prevenir e melhorar alergias e asma. O único motivo de saúde para não ter um cão seria se a criança tem alergia especificamente ao pelo dele. Nesse caso é sempre bom consultar um médico para conversar sobre o que pode ser feito.

5 - Mantenha o seu cachorro próximo do seu bebê:

 Permita que ele o fareje e se aproxime dele. Tenha calma e faça a aproximação de forma tranquila e também gradual e nunca deixe-os sozinhos, para evitar qualquer acidente.

6 - Inclua o seu cachorro na rotina do bebê:

 Este é um dos pontos mais importantes. Quando estiver cuidando, brincando e alimentando o bebê, deixe que o cão fique perto e esteja junto. Você também pode conversar com ele nessas horas para que ele saiba que continua incluído na família.

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