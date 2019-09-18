Cães e gatos que vivem nas ruas da Serra terão pontos de alimentação espalhados pelas ruas da cidade Crédito: FreePhotos/Pixabay

Água fresca e ração. Agora, cães e gatos que vivem nas ruas vão ter onde se alimentar, na cidade da Serra. O projeto de Lei “Comedog”, foi aprovado na Câmara Municipal permitindo melhor qualidade de vida para os bichinhos.

Your browser does not support the audio element. Serra terá comedouros e bebedouros para cães de rua

A lei que foi uma iniciativa do legislativo, entrou em vigor na segunda-feira (16), na sala das sessões “Flodoaldo Borges Miguel”, a lei visa instalar bebedouros e comedouros pelas ruas da cidade. “Dispõem sobre as instalações de comedouros/bebedouros denominados ‘Comedog’ para cachorros em situação de abandono no município de Serra e de outras providências”, destacou a prefeitura por nota.

De acordo com a prefeitura, as instalações serão feitas em pontos onde existe maior concentração de animais abandonados. Além disso, o material usado para os bebedouros e comedouros será feito com cano de PVC adaptado com capacidade de 4kg de ração. A prefeitura destacou ainda que o alimento para os animais será reposto diariamente.

COMO VAI FUNCIONAR

Segundo a Prefeitura da Serra, as empresas e os voluntários que vão colaborar foram apelidadas de “madrinhas” e “padrinhos”. São empresas da iniciativa privada e também voluntários. Todos vão passar por uma entrevista e depois assinarão um termo de compromisso para monitorar os pontos.

A prefeitura destacou ainda que, as empresas que participarão do projeto terão o direito de fazer publicações de matérias relacionadas à vida canina, além de divulgar os produtos alimentares em promoção.

RESPONSABILIDADE

A Prefeitura Municipal da Serra esclareceu ainda que o poder público municipal, em parceria com entidades, ficará responsável pela instalação dos pontos de alimentação desses animais abandonados.