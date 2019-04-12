Evento pet terá feira de adoção e até desfile de cães e gatos

Quem deseja adotar um cão ou gato terá oportunidade neste fim de semana. Cerca de 65 animais estarão à espera de um novo lar durante a Pet Fair ES, que acontecerá neste sábado (13) e domingo (14), no Espaço Patrick Ribeiro, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, e ainda contará com palestras, espaço de recreação dos pets e desfiles de cães e gatos. A entrada custa R$ 10 (individual) e R$ 15 (passaporte família, para 3 pessoas).

Os animais da feira de adoção são cuidados pelas ONG’s Amizade é um Luxo e Patinhas da Vila. Para adotar um animal de estimação, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar os seguintes documentos: RG e comprovante de residência, para eventuais visitas de inspeção para conferir a adaptação do animal, além de assinar um termo de responsabilidade.

Um dos animais cuidados pelas ONGs Amizade é um Luxo e Patinhas da Vila que estará disponível para adoção na feira Crédito: Divulgação

PALESTRAS E PRODUTOS

Vale lembrar que quem adota um animal está salvando uma vida e contribuindo para diminuir o número de animais abandonados no mundo. E, além de sair com o pet da feira, o visitante pode encontrar novidades em serviços e produtos para o bichinho de estimação e aprender mais sobre eles.

O ciclo de palestras contará com especialistas em animais e vai abordar temas como comportamento e psicologia animal; o auxílio dos cães de trabalho pelo Corpo de Bombeiros; dicas de como administrar as redes sociais do pet; a importância dos serviços de estética na hora do banho, entre outros assuntos.

DESFILE DE PETS E BRINCADEIRAS

Uma das atrações mais aguardadas é o desfile dos pets e seus tutores, que acontecerá no sábado, dia 13. Os bichinhos vão apresentar seus looks feitos sob medida. O objetivo é mostrar a relação de amizade, respeito e carinho entre o tutor e o seu animal de estimação.

Quem for à Pet Fair pode contar ainda com espaço de recreação para os pets, com direito a playground para animais, com bolas, bambolês, pelúcias e diversos brinquedos que enriquecem a diversão dos bichinhos. O local vai funcionar no mesmo período da Pet Fair ES e contará com a presença de recreadores durante três horas por dia. O tutor também poderá brincar com seu pet na piscina de bolinhas, no pula-pula e em outros brinquedos.

SERVIÇO

Pet Fair ES

Com novidades em produtos e serviços para animais de estimação, desfile de pets, ciclo de palestras, espaço de entretenimento e feira de adoção de animais.

Onde: espaço Patrick Ribeiro, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha

Quando: Sábado (13), das 10h às 21h; Domingo (14), das 10h às 18h

Valores: R$ 10,00 entrada individual, R$ 15,00 passaporte família (para três pessoas).

Informações: 3314-5117 ou pelo site www.petfaires.com.br.

Programação

Pet Place (Ciclo de Palestras)

Sábado, dia 13

14h - Esporotricose: aspectos gerais e perspectivas no Espírito Santo (Palestrante: veterinário Bruno Rediguieri)

16h - Psicologia canina, o cão no contexto urbano (Palestrante: especialista em comportamento canino Marcelo Medeiros)

18h - Cães de trabalho: o uso de cães pela Equipe de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo

Domingo, dia 14

11h - Catiorros fofíneos nas redes sociais: Goldinho Oliver e Joquinha (Palestrantes: tutores Leonardo e Luciana Carraretto)

14h - Alergia em cães: reconheça, entenda as causas e tenha sucesso no tratamento (Palestrante: veterinária Aline Galante)

16h - A importância de serviços de estética na hora do banho (Palestrante: groomer Ricardo Santiago)

Pet Show (Desfile de pets)

Sábado, dia 13: às 19h

Pet Fun (Recreação para pets)

Sábado, dia 13: das 13h às 16h

Domingo, dia 14: das 14h às 17h

Pet Love (Feira de adoção)

Sábado, dia 13: das 10h às 17h (Amizade é um Luxo)