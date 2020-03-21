Apesar de alerta para ficar em casa, idosos vão a feira em Vitória

Idosos frequentam a feira livre de Jardim da Penha Crédito: Elis Carvalho

Na última quinta-feira (19), o governador Renato Casagrande determinou o fechamento do comércio no Espírito Santo para evitar a proporção do novo coronavírus, deixando abertos apenas serviços considerados essenciais, como as feiras livres.

Porém, orientou que ninguém do grupo de risco atue ou frequente as feiras. Mas pelo menos em Jardim da Penha, em Vitória, o que a reportagem flagrou foi a presença de muitos idosos como clientes e também como feirantes.



A Gazeta esteve na feira do bairro, uma das mais tradicionais da Capital. No local, vários Na manhã deste sábado (21),esteve na feira do bairro, uma das mais tradicionais da Capital. No local, vários idosos, que estão no grupo de risco do coronavírus , foram vistos fazendo compras. Alguns deles, inclusive, estavam trabalhando nas feiras, indo contra a recomendação do governo do Estado.

Coronavírus: idosos vão à feira livre em Vitória

A aglomeração de pessoas no local parecia a mesma de quando ainda não havia a pandemia. Muitas pessoas usavam máscaras na tentativa de prevenção.

Funcionários da Prefeitura de Vitória estiveram na feira nesta manhã colhendo contatos e dados de todos os feirantes. De acordo com a fiscalização, atualmente são 156 barracas na feira de Jardim da Penha.

PASTEL E CALDO DE CANA PROIBIDOS