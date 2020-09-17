Incêndios destroem três áreas de vegetação em Nova Venécia

Destruição causada pelo fogo em Nova Venécia Crédito: Everton Leonardo Menezes/ Defesa Civil Nova Venécia

Um incêndio está destruindo três áreas de vegetação em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). Segundo a Defesa Civil, áreas de aproximadamente 250 hectares de vegetação já foram destruídas pelo fogo.

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De acordo com o coordenador do órgão, Everton Leonardo Menezes, os focos estão nas localidades de Guarabu, Perdida e no distrito do Patrimônio do XV. Ele explicou que o fogo atingiu pastos, plantações de eucaliptos e áreas de mata nativa. O incêndio foi controlado durante a noite desta quinta-feira (17).

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Segundo Everton, o local já havia sido atingindo pelas chamas no último sábado (12), quando 200 hectares foram destruídos.

O coordenador relatou que 10 voluntários ajudam a equipe no combate. O Corpo de Bombeiros de Nova Venécia não estava atuando no controle das chamas, porque a equipe já trabalhava em outra ocorrência de incêndio em vegetação em São Gabriel da Palha.

Incêndio em Nova Venécia Crédito: Everton Leonardo Menezes/ Defesa Civil Nova Venécia

CLIMA CONTRIBUI PARA INCÊNDIOS