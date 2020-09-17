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Tragédia ambiental

Incêndios destroem três áreas de vegetação em Nova Venécia

Segundo a Defesa Civil, áreas de aproximadamente 250 hectares de vegetação já foram consumidas pelo fogo que está fora de controle; Veja vídeo

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 19:31
Destruição em Nova Venécia
Destruição causada pelo fogo em Nova Venécia Crédito: Everton Leonardo Menezes/ Defesa Civil Nova Venécia
Um incêndio está destruindo três áreas de vegetação em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). Segundo a Defesa Civil, áreas de aproximadamente 250 hectares de vegetação já foram destruídas pelo fogo.
Incêndios destroem três áreas de vegetação em Nova Venécia
De acordo com o coordenador do órgão, Everton Leonardo Menezes, os focos estão nas localidades de Guarabu, Perdida e no distrito do Patrimônio do XV. Ele explicou que o fogo atingiu pastos, plantações de eucaliptos e áreas de mata nativa. O incêndio foi controlado durante a noite desta quinta-feira (17).
Segundo Everton, o local já havia sido atingindo pelas chamas no último sábado (12), quando 200 hectares foram destruídos.
O coordenador relatou que 10 voluntários ajudam a equipe no combate. O Corpo de Bombeiros de Nova Venécia não estava atuando no controle das chamas, porque a equipe já trabalhava em outra ocorrência de incêndio em vegetação em São Gabriel da Palha. 
Incêndio em Nova Venécia
Incêndio em Nova Venécia Crédito: Everton Leonardo Menezes/ Defesa Civil Nova Venécia

CLIMA CONTRIBUI PARA INCÊNDIOS

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para 20 cidades do Espírito Santo. O alerta, válido nesta quinta-feira (17), aponta que a umidade deve variar entre 20% e 30%, o que pode acarretar risco de incêndios florestais e à saúde, tornando os moradores mais vulneráveis a crises de doenças respiratórias.

Incêndio em Nova Venécia

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