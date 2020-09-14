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Noroeste do ES

Incêndios são registrados em Água Doce do Norte e Nova Venécia

Segundo informações do Corpo de Bombeiros,  18 hectares de vegetação foram atingidos pelas chamas em Água Doce do Norte

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 13:36
Incêndio em Água Doce do Norte
O incêndio em Água Doce do Norte foi registrado neste domingo (13) Crédito: Divulgação
Um incêndio em uma área de pastagem na localidade de Rio Preto, distrito de Água Doce do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo, atingiu cerca de 18 hectares de vegetação na tarde deste domingo (13), segundo informações do Corpo de Bombeiros.
As equipes foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 16h30. De acordo com os bombeiros, o incêndio ocorreu em uma área de pastagem, em um terreno íngreme e de difícil acesso.
Segundo a ocorrência, a equipe conseguiu chegar ao local e, após os trabalhos, as chamas foram totalmente controladas. Os militares também realizaram o trabalho de rescaldo da área queimada para evitar novos focos de incêndio no local.

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NOVA VENÉCIA

Incêndio em Nova Venécia
O Corpo de Bombeiros também registrou incêndio em uma área de vegetação em Nova Venécia Crédito: Divulgação
Em Nova Venécia, também na Região Noroeste do Estado, outro incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (13). Segundo a ocorrência, as chamas atingiram uma área de mata que fica próxima de lavouras da região. Os bombeiros conseguiram agir rápido e evitar que as chamas chegassem até as plantações. O tamanho da área atingida não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.
Com informações da TV Gazeta

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