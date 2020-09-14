Incêndios são registrados em Água Doce do Norte e Nova Venécia

O incêndio em Água Doce do Norte foi registrado neste domingo (13) Crédito: Divulgação

As equipes foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 16h30. De acordo com os bombeiros, o incêndio ocorreu em uma área de pastagem, em um terreno íngreme e de difícil acesso.

Segundo a ocorrência, a equipe conseguiu chegar ao local e, após os trabalhos, as chamas foram totalmente controladas. Os militares também realizaram o trabalho de rescaldo da área queimada para evitar novos focos de incêndio no local.

NOVA VENÉCIA

O Corpo de Bombeiros também registrou incêndio em uma área de vegetação em Nova Venécia Crédito: Divulgação

Em Nova Venécia, também na Região Noroeste do Estado, outro incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (13). Segundo a ocorrência, as chamas atingiram uma área de mata que fica próxima de lavouras da região. Os bombeiros conseguiram agir rápido e evitar que as chamas chegassem até as plantações. O tamanho da área atingida não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.