Incêndios são registrados em Água Doce do Norte e Nova Venécia

Um incêndio em uma área de pastagem na localidade de Rio Preto, distrito de Água Doce do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo, atingiu cerca de 18 hectares de vegetação na tarde deste domingo (13), segundo informações do Corpo de Bombeiros.
As equipes foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 16h30. De acordo com os bombeiros, o incêndio ocorreu em uma área de pastagem, em um terreno íngreme e de difícil acesso.
Segundo a ocorrência, a equipe conseguiu chegar ao local e, após os trabalhos, as chamas foram totalmente controladas. Os militares também realizaram o trabalho de rescaldo da área queimada para evitar novos focos de incêndio no local.
NOVA VENÉCIA
Em Nova Venécia, também na Região Noroeste do Estado, outro incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (13). Segundo a ocorrência, as chamas atingiram uma área de mata que fica próxima de lavouras da região. Os bombeiros conseguiram agir rápido e evitar que as chamas chegassem até as plantações. O tamanho da área atingida não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.
Com informações da TV Gazeta