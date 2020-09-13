Incêndio destrói galpão de empresa em Marilândia; veja vídeos e fotos

Incêndio em galpão na cidade de Marilândia, região Noroeste do Espírito Santo Crédito: Leitor | A Gazeta

Um grande incêndio atingiu todo o galpão de uma empresa de material de construção em Marilândia, região Noroeste no Estado , na madrugada deste domingo (13). Ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado após 1h30. Um caminhão ficou completamente destruído.

Segundo o representante da empresa, Adriano Nichio, o incêndio começou ainda de madrugada, por volta de 3h30. Toda a estrutura do galpão e o material armazenado foram atingidos pelo fogo.

Os bombeiros foram acionados e carros-pipas da prefeitura foram usados para combater o incêndio. "Eles chegaram rápido, nos atenderam prontamente. Não fossem por eles, iríamos perder tudo", contou Adriano. Moradores e funcionários também ajudaram a controlar as chamas.

O local foi periciado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo Adriano, a hipótese mais provável é que o fogo tenha começado no caminhão da empresa, que estava estacionado dentro do galpão. No entanto, a causa ainda será investigada pelos militares.

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