Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do Estado

Incêndio destrói galpão de empresa em Marilândia; veja vídeos e fotos

Empresa de material de construção foi atingida durante a madrugada. Bombeiros e carros-pipas da prefeitura ajudaram a controlar o incêndio

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 12:48
Incêndio em galpão na cidade de Marilândia, região Noroeste do Espírito Santo
Incêndio em galpão na cidade de Marilândia, região Noroeste do Espírito Santo Crédito: Leitor | A Gazeta
Um grande incêndio atingiu todo o galpão de uma empresa de material de construção em Marilândia, região Noroeste no Estado, na madrugada deste domingo (13).  Ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado após 1h30. Um caminhão ficou completamente destruído.
Segundo o representante da empresa, Adriano Nichio, o incêndio começou ainda de madrugada, por volta de 3h30. Toda a estrutura do galpão e o material armazenado foram atingidos pelo fogo. 
Os bombeiros foram acionados e carros-pipas da prefeitura foram usados para combater o incêndio. "Eles chegaram rápido, nos atenderam prontamente. Não fossem por eles, iríamos perder tudo", contou Adriano.  Moradores e funcionários também ajudaram a controlar as chamas.
O local foi periciado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo Adriano, a hipótese mais provável é que o fogo tenha começado no caminhão da empresa, que estava estacionado dentro do galpão. No entanto, a causa ainda será investigada pelos militares. 
VEJA VÍDEOS

Incêndio em galpão na cidade de Marilândia, região Noroeste do Espírito Santo

Veja Também

Incêndio atinge loja de extintores em Nova Venécia, no Noroeste do ES

Ladeira sem calçamento causa transtornos para moradores de Colatina

Professora percorre 40 km para dar aula a aluno surdo no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados