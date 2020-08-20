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Ladeira sem calçamento causa transtornos para moradores de Colatina

De acordo com moradores do local, a situação é antiga e já se arrasta por muito tempo; Prefeitura afirma que não é possível construir rua no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 23:01

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 23:01

Ladeira sem calçamento causa transtornos em Colatina
Ladeira sem calçamento causa transtornos em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução
Moradores de uma ladeira em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, convivem com vários transtornos. O local não conta com nenhuma pavimentação e os veículos não passam pelo trecho. A via fica na parte superior da Rua Olívio Zanotelli, no bairro Vila Lenira.
A situação desagrada quem vive no local e, além dos transtornos, a via também é palco de acidentes. Os moradores contaram que recentemente uma moradora caiu no local e se machucou.

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Em 2018, o então secretário de obras Romário de Castro disse, em entrevista para TV Gazeta Noroeste, que um projeto estava sendo feito para pavimentação do local. Na esperança, alguns moradores até construíram garagens, para guardar os veículos, quando a obra fosse entregue. Mas atualmente, os carros não chegam ao local.Os carros precisam parar na parte de baixo da rua e a gente não pode ficar muito tempo, relatou a aposentada Lourdes Severino.
Os moradores relatam que um mês atrás apareceu uma empresa contratada pela prefeitura que iria fazer a obra, mas os servidores foram embora sem realizar nenhum trabalho.
Situação causa transtornos para os moradores
Situação causa transtornos para os moradores Crédito: TV Gazeta Noroeste
A gente queria uma satisfação para saber por que o projeto foi cancelado e não foi explicado o motivo, lamentou a costureira Maria Gonçalves Martins.

O QUE DIZ A PREFEITURA?

A administração municipal afirmou que em função da inclinação não é possível implantar uma rua no local, mas uma escadaria deve ser construída.
A equipe técnica esteve presente no local e avaliou uma situação. Lembrando que não se trata de uma rua, aquele trecho é uma parte superior da Rua Olívio Zanotelli. O municío avaliou que não existe possibilidade técnica da construção da rua, explicou a secretária de Administração, Francieli Prando Finco.
Em nota, a administração municipal informou ainda que o trecho está sendo tratado com prioridade, mas existem detalhes complexos para conclusão da obra.
Há muita inclinação e o projeto topográfico apresentou estes riscos, além da necessidade de um muro de contenção. Não é apenas pavimentar a rua. A licitação de pavimentação já foi feita e agora é preciso complementar com as análises de engenheiros para que a obra possa ser executada e só ao seu término oferecer segurança para moradores e condutores de veículos. Por isso a fase de análises de projetos continua. Lembramos que este problema é de 2013 e a prefeitura segue se empenhando na busca de soluções, afirmou o Executivo. 
Prefeitura afirmou que vai constuir escadaria no local
Prefeitura afirmou que vai constuir escadaria no local Crédito: TV Gazeta Noroeste
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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