Vídeo: buraco gigante fura pneu de quase 20 carros em Vitória

Buraco na Norte Sul foi sinalizado com galhos e pneu velho por populares Crédito: Paula de Souza Gonçalves/Fotoleitor

Os motoristas capixabas vão ter que redobrar a atenção no trânsito. Isso porque depois das chuvas fortes, vários buracos voltaram a aparecer pelas vias da Grande Vitória. Na noite deste sábado (4), por exemplo, dezenas de carros tiveram os pneus furados ao passaram por uma cratera na rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, na Capital.

Segundo relatou a trabalhadora autônoma Paula de Souza Gonçalves, o buraco não tinha nenhuma sinalização e ficava logo depois de uma curva da Norte Sul na descida do bairro de Fátima, no sentido que dá acesso à Avenida Dante Michelini.

Com isso, era praticamente impossível ver e desviar a tempo. Segundo ela, ao menos 19 carros tiveram os pneus danificados e tiveram que ir para um posto de gasolina que fica logo depois do buraco.

"Fica pouco depois da curva, então a gente só vê quando cai nele. No posto chegaram a ter 19 carros numa hora que tiveram um ou dois pneus furados, mas toda hora chega mais um", contou.

VÍDEO: BURACO NA NORTE SUL

Revoltados, os motoristas que tiveram o prejuízo sinalizaram o buraco com galhos e pneus velhos. Agentes da Guarda Municipal de Trânsito chegaram ao local por volta das 21h.

Questionada, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) informou que a rodovia Norte Sul é de responsabilidade do governo do Estado, mas que ainda assim "uma equipe da Central de Serviços da PMV já está no local para fazer o reparo necessário no pavimento ainda esta noite".