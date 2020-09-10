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Incêndio atinge loja de extintores em Nova Venécia, no Noroeste do ES

O fogo atingiu uma área que continha cilindros de oxigênio hospitalar, material inflamável que poderia potencializar as chamas

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 17:21
Incêndio atinge loja de extintores em Nova Venécia Crédito: Corpo de Bombeiros/ Divulgação
Um incêndio foi registrado em uma loja de extintores de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu na tarde desta quinta-feira (10), no bairro São Cristóvão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação preocupava já, que o fogo atingiu uma área que continha cilindros de oxigênio hospitalar. Material inflamável que poderia potencializar as chamas.
Ninguém ficou ferido
Ninguém ficou ferido Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
O incêndio foi controlado pelo do Corpo de Bombeiros de Nova Venécia. De acordo com os militares, ninguém ficou ferido e nem grandes perdas materiais foram registradas. As causas do incêndio não foram informadas.

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