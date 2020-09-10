Incêndio atinge loja de extintores em Nova Venécia, no Noroeste do ES

Um incêndio foi registrado em uma loja de extintores de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu na tarde desta quinta-feira (10), no bairro São Cristóvão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação preocupava já, que o fogo atingiu uma área que continha cilindros de oxigênio hospitalar. Material inflamável que poderia potencializar as chamas.
O incêndio foi controlado pelo do Corpo de Bombeiros de Nova Venécia. De acordo com os militares, ninguém ficou ferido e nem grandes perdas materiais foram registradas. As causas do incêndio não foram informadas.