Incêndio destrói plantação de eucalipto do tamanho de 2 campos de futebol

Um incêndio consumiu uma plantação de eucaliptos no interior de Guaçuí, na Região do Caparaó, na manhã deste sábado (05). O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após uma hora de combate ao fogo, conseguiu controlar as chamas.
Segundo informações dos militares, eles foram acionados por volta das 10h15. A plantação fica dentro de uma fazendo, em uma área de morro. No local, os bombeiros deram apoio aos funcionários da propriedade que já tentavam controlar as chamas.
As causas do início do incêndio não foram informadas. O tamanho da área queimada, segundo os bombeiros, equivale a aproximadamente dois campos de futebol.