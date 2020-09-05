Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região do Caparaó

Incêndio destrói plantação de eucalipto do tamanho de 2 campos de futebol

Militares do Corpo de Bombeiros levaram mais de uma hora para conseguir apagar as chamas,  no interior de Guaçuí. A origem do  fogo não foi informada

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 16:15
Bombeiros conseguiram conter o fogo após uma hora de atuação
Bombeiros conseguiram conter o fogo após uma hora de atuação Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um incêndio consumiu uma plantação de eucaliptos no interior de Guaçuí, na Região do Caparaó, na manhã deste sábado (05). O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após uma hora de combate ao fogo, conseguiu controlar as chamas.
Segundo informações dos militares, eles foram acionados por volta das 10h15. A plantação fica dentro de uma fazendo, em uma área de morro. No local, os bombeiros deram apoio aos funcionários da propriedade que já tentavam controlar as chamas.
As causas do início do incêndio não foram informadas. O tamanho da área queimada, segundo os bombeiros, equivale a aproximadamente dois campos de futebol.
Incêndio destroi plantação de eucaliptos no Caparaó
Fumaça tomou conta de local onde plantação de eucaliptos pegou fogo Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Veja Também

Motociclista e carona morrem em acidente em Venda Nova do Imigrante

Acidente com 6 veículos causa congestionamento na BR 262

Caminhão sai da pista e deixa uma pessoa morta na BR 101 em Mimoso do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados