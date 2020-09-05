Motociclista e carona morrem em acidente em Venda Nova do Imigrante

Duas pessoas que estavam em uma moto morreram em um acidente na noite desta sexta-feira (04) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. As vítimas bateram contra um carro.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no Km 112, por volta das 22h, entre uma moto e um Chevrolet Onix. Um dos ocupantes da moto morreu no local; o outro chegou a ser socorrido para o Hospital Padre Máximo, mas não resistiu. O motorista do carro saiu ileso do acidente.
O nome das vítimas não foi informado pela PRF. Por conta da batida, a pista foi interditada até a meia-noite. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba.