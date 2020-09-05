Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mortes na estrada

Motociclista e carona morrem em acidente em Venda Nova do Imigrante

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no Km 112, por volta das 22h, entre uma moto e um Chevrolet Onix

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 15:19
Hospital Padre Máximo
Hospital Padre Máximo Crédito: Divulgação/Câmara de Venda do Imigrante
Duas pessoas que estavam em uma moto morreram em um acidente na noite desta sexta-feira (04) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. As vítimas bateram contra um carro.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no Km 112, por volta das 22h, entre uma moto e um Chevrolet Onix. Um dos ocupantes da moto morreu no local; o outro chegou a ser socorrido para o Hospital Padre Máximo, mas não resistiu. O motorista do carro saiu ileso do acidente.
O nome das vítimas não foi informado pela PRF. Por conta da batida, a pista foi interditada até a meia-noite. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba.

Veja Também

Acidente com 6 veículos causa congestionamento na BR 262

Caminhão sai da pista e deixa uma pessoa morta na BR 101 em Mimoso do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados