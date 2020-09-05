Caminhão sai da pista e deixa uma pessoa morta na BR 101 em Mimoso do Sul

Um acidente ocorrido em Mimoso do Sul na madrugada deste sábado (05), por volta das 4h40, no quilômetro 455, da BR 101 resultou na morte de uma pessoa. Segundo informações da Eco 101, concessionária que administra a via e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão saiu da pista e acabou indo em direção a um barranco. O carona faleceu no local com o impacto da colisão, já o motorista foi resgatado sem ferimentos.