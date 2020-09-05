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Na madrugada

Caminhão sai da pista e deixa uma pessoa morta na BR 101 em Mimoso do Sul

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h40 deste sábado. A via foi parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 11:27
Caminhão fica completamente destruído após acidente em Mimoso do Sul
Caminhão fica completamente destruído após acidente em Mimoso do Sul Crédito: Beto Barbosa
Um acidente ocorrido em Mimoso do Sul na madrugada deste sábado (05), por volta das  4h40, no quilômetro 455, da BR 101 resultou na morte de uma pessoa.  Segundo informações da Eco 101, concessionária que administra a via e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão saiu da pista e acabou indo em direção a um barranco.  O carona faleceu no local com o impacto da colisão, já o motorista foi resgatado sem ferimentos. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vias teve que ser parcialmente interditada para o trabalho de ação das equipes de resgate.
Equipes da PRF e da Eco 101 estiveram no local  do acidente. O nome da vítima não foi informado pela PRF. A perícia foi acionada pela Polícia Civil.

VEJA IMAGENS DO ACIDENTE 

Caminhão fica completamente destruído em acidente

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