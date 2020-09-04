Motociclista morre atropelado por caminhão da Prefeitura de São Mateus

Um motociclista morreu após ser atingido por um caminhão da Prefeitura Municipal de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (4), no bairro Rodocon.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor do caminhão estava manobrando o veículo em uma área de serviço, quando atingiu e atropelou o motociclista. A PM informou que o motorista saiu do local do acidente temendo ser agredido pela população. Militares foram até a Secretaria Municipal de Obras para falar com o condutor.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (DIPO) de São Mateus.
O QUE DIZ A PREFEITURA?
Em nota, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Mateus lamentou o ocorrido. Informou ainda que o Executivo está acompanhando o caso de perto e dando todo o apoio à família da vítima. A entidade destacou que outras providências serão tomadas após o resultado do laudo das autoridades responsáveis pelo trânsito.