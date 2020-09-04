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Norte do ES

Motociclista morre atropelado por caminhão da Prefeitura de São Mateus

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (4), no bairro Rodocon; prefeitura informou que está acompanhando o caso e dando apoio à família da vítima

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 19:14
O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (4), no bairro Rodocon.
O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (4), no bairro Rodocon. Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista morreu após ser atingido por um caminhão da Prefeitura Municipal de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (4), no bairro Rodocon.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor do caminhão estava manobrando o veículo em uma área de serviço, quando atingiu e atropelou o motociclista. A PM informou que o motorista saiu do local do acidente temendo ser agredido pela população. Militares foram até a Secretaria Municipal de Obras para falar com o condutor. 
Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (DIPO) de São Mateus.
As causas do acidente serão investigada pela Polícia Civil Crédito: Leitor | A Gazeta

O QUE DIZ A PREFEITURA? 

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Mateus lamentou o ocorrido. Informou  ainda que o Executivo está acompanhando o caso de perto e dando todo o apoio à família da vítima. A entidade destacou que outras providências serão tomadas após o resultado do laudo das autoridades responsáveis pelo trânsito.

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