Carreta imprensa carro em árvore em acidente na BR 101 no ES

O acidente envolveu uma carreta e um carro de passeio no quilômetro 66,9 da BR 101, em São Mateus

O motorista do carro de passeio sofreu ferimentos, mas conseguiu sair sozinho do veículo, de acordo com informações da TV Gazeta, que esteve no local. Ele foi socorrido e levado para um hospital da região para receber atendimento médico. O condutor da carreta não ficou ferido.