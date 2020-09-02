Carreta imprensa carro em árvore em acidente na BR 101 no ES

Um acidente deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (2), no quilômetro 66,9 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, o trânsito segue lento no local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 6h35. Com o impacto da colisão, a carreta acabou imprensando o veículo de passeio contra uma árvore que fica no canteiro da rodovia.
O motorista do carro de passeio sofreu ferimentos, mas conseguiu sair sozinho do veículo, de acordo com informações da TV Gazeta, que esteve no local. Ele foi socorrido e levado para um hospital da região para receber atendimento médico. O condutor da carreta não ficou ferido.
Ainda segundo a Eco101, há um desvio na pista central sul para a pista marginal sul. Recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.