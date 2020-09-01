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Morte na estrada

Paciente de ambulância morre em acidente na BR 101, em Mimoso do Sul

A vítima é uma idosa que estava sendo transferida para um hospital do Sul do Estado. Além dela, outras 3 pessoas, incluindo o médico e a enfermeira que estavam na ambulância, ficaram feridas

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 17:09
Uma pessoa que estava na ambulância morreu no local
Uma pessoa que estava na ambulância morreu no local Crédito: Leandro Manhães
Uma mulher de 64 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente, no início da tarde desta terça-feira (1º) envolvendo um caminhão, uma carreta e uma ambulância, no km 448 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A ambulância fazia a transferência de uma paciente de Mimoso do Sul para outro hospital do Sul do Estado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 13h30. O motorista do caminhão baú, carregado de alho, seguia para o distrito de Santo Eduardo, em Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.
Ele contou para a equipe de reportagem da TV Gazeta Sul que a ambulância fez o trevo e entrou na rodovia devagar e ele não conseguiu evitar a colisão. Uma carreta que vinha em seguida, sentido Vitória, foi atingida por um pneu de estepe que se desprendeu da ambulância.
Na ambulância, seguiam o motorista, um médico e uma enfermeira que ficaram feridos e foram encaminhados para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Eles seguem, segundo a unidade, em atendimento no Pronto-Socorro. Segundo a Vigilância de Saúde de Mimoso do Sul, a ambulância veio de Cariacica com a equipe médica e faria a transferência da paciente Ângela Maria dos Santos para a Santa Casa de Cachoeiro.
Uma pessoa que estava na ambulância morreu no local
Uma pessoa que estava na ambulância morreu no local Crédito: Leandro Manhães
A idosa estava internada no Hospital Apóstolo Pedro, passou por um teste rápido para a Covid-19 e ontem (31) realizou o Swab. O resultado do exame ainda não saiu, de acordo com o município.
Os motoristas do caminhão-baú e o da carreta não sofreram ferimentos. O trânsito ficou em meia pista por 40 minutos para a retirada dos veículos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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