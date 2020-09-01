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Acidente

Guindaste com mais de 30 toneladas tomba na BR 262 em Ibatiba

A rodovia federal precisou ser interditada e houve registro de congestionamento para retirada de veículo

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 18:16
Guindaste tombou na BR 262, em Ibatiba
Guindaste tombou na BR 262, em Ibatiba Crédito: Redes sociais
Um caminhão guindaste tombou na tarde desta terça-feira (1º) no Km 150 da BR 262, em Ibatiba, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido. A pista precisou ser interditada para a retirada do veículo.
Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 12h40. As causas do tombamento do veículo não foram informadas. O caminhão, de uma empresa da Serra, pesa mais de 30 toneladas e foi retirado do local durante a tarde (1º). A pista precisou ser interditada e houve registro de congestionamento.
Guindaste tombou na BR 262, em Ibatiba Crédito: Redes sociais

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