Guindaste com mais de 30 toneladas tomba na BR 262 em Ibatiba

Um caminhão guindaste tombou na tarde desta terça-feira (1º) no Km 150 da BR 262, em Ibatiba, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido. A pista precisou ser interditada para a retirada do veículo.
Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 12h40. As causas do tombamento do veículo não foram informadas. O caminhão, de uma empresa da Serra, pesa mais de 30 toneladas e foi retirado do local durante a tarde (1º). A pista precisou ser interditada e houve registro de congestionamento.