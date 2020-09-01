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Caminhonete carregada com carvão pega fogo na BR 101, em Linhares

O veículo ficou completamente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ocorrência

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 15:30
Veículo ficou completamente destruído. Apesar do susto, ninguém se feriu Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhonete carregada com carvão pegou fogo na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada no final da manhã desta terça-feira (1º), nas proximidades do bairro Canivete. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
De acordo com os Bombeiros, a equipe foi solicitada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para combater o incêndio no veículo. As chamas foram controladas pelos militares, mas a caminhonete ficou completamente destruída. Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ocorrência.
As causas do incêndio não foram informadas. Segundo os Bombeiros, o proprietário do veículo não solicitou perícia.
A Eco101, responsável pela administração da rodovia, informou que houve interdição da via para a retirada do veículo. A pista já foi totalmente liberada.
As causas do incêndio não foram informadas
As causas do incêndio não foram informadas Crédito: Leitor A Gazeta

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