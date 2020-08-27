Carro capota e vai parar na ciclovia da BR 101, em Linhares

Um motorista perdeu o controle do veículo e só parou em uma ciclovia, após o automóvel capotar em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (27), na pista lateral da BR 101, no km 144 , no bairro Movelar.
Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o motorista disse que perdeu o controle da direção, depois que foi fechado por outro carro, quando passava na pista lateral da rodovia. Ele não ficou ferido no acidente.
No carro, além do motorista, tinha uma criança de 10 anos. O menino teve um ferimento na cabeça, foi socorrido no local do acidente e passa bem.
De acordo com a Eco101, empresa responsável pela rodovia, o veículo foi removido e não houve interdição de faixa no local.