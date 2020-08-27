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Motorista perdeu o controle

Carro capota e vai parar na ciclovia da BR 101, em Linhares

O motorista disse  que perdeu o controle da direção depois que foi fechado por outro carro, quando passava na pista lateral da BR 101; um menino de 10 anos, que estava no veículo, ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 19:23

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 19:23

Acidente foi na tarde desta quinta (27) em Linhares
Acidente foi na tarde desta quinta (27) em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista perdeu o controle do veículo e só parou em uma ciclovia, após o automóvel capotar em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (27), na pista lateral da BR 101, no km 144 , no bairro Movelar.
Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o motorista disse que perdeu o controle da direção, depois que foi fechado por outro carro, quando passava na pista lateral da rodovia. Ele não ficou ferido no acidente.
Acidente foi na pista lateral da BR 101
Acidente foi na pista lateral da BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta
No carro, além do motorista, tinha uma criança de 10 anos. O menino teve um ferimento na cabeça, foi socorrido no local do acidente e passa bem.
De acordo com a Eco101, empresa responsável pela rodovia, o veículo foi removido e não houve interdição de faixa no local.

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