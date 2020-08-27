Veículo derruba muro após acidente em cruzamento de Vila Velha

Veículo se chocou e destruiu muro ao lado de local do acidente em Vila Velha

A colisão aconteceu entre um Ford Fiesta e uma Fiat Toro. Nas imagens, é possível ver a Fiat Toro se chocando contra um muro. Antes, o veículo bateu em um Fiesta no cruzamento da Rua Deolindo Perim com a Avenida Francelina Setúbal.