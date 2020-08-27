Veículo derruba muro após acidente em cruzamento de Vila Velha

Uma caminhonete derrubou um muro após uma colisão em um cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (26). O acidente aconteceu na esquina da Rua Deolindo Perim com a Avenida Francelina Setúbal. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo bate de frente e destrói o muro ao lado da via. Vítimas tiveram escoriações leves, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha.
A colisão aconteceu entre um Ford Fiesta e uma Fiat Toro. Nas imagens, é possível ver a Fiat Toro se chocando contra um muro. Antes, o veículo bateu em um Fiesta no cruzamento da Rua Deolindo Perim com a Avenida Francelina Setúbal.
Segundo a Guarda Municipal, as vítimas tiveram pequenas escoriações, mas o órgão não soube informar quantas pessoas estavam nos veículos. Após o acidente, um guincho da Rodosol removeu um dos carros envolvidos. Veja o vídeo.