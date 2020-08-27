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Veículo derruba muro após acidente em cruzamento de Vila Velha

O acidente aconteceu na esquina da Rua Deolindo Perim com a Avenida Francelina Setúbal. Imagens de videomonitoramento flagraram a batida

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 08:23
Veículo se chocou e destruiu muro ao lado de local do acidente em Vila Velha
Veículo se chocou e destruiu muro ao lado de local do acidente em Vila Velha Crédito: Imagem recebida pela TV Gazeta
Uma caminhonete derrubou um muro após uma colisão em um cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (26). O acidente aconteceu na esquina da Rua Deolindo Perim com a Avenida Francelina Setúbal. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo bate de frente e destrói o muro ao lado da via. Vítimas tiveram escoriações leves, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha.
A colisão aconteceu entre um Ford Fiesta e uma Fiat Toro. Nas imagens, é possível ver a Fiat Toro se chocando contra um muro. Antes, o veículo bateu em um Fiesta no cruzamento da Rua Deolindo Perim com a Avenida Francelina Setúbal.
Segundo a Guarda Municipal, as vítimas tiveram pequenas escoriações, mas o órgão não soube informar quantas pessoas estavam nos veículos. Após o acidente, um guincho da Rodosol removeu um dos carros envolvidos. Veja o vídeo.

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