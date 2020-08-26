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Acidente entre carro e ambulância deixa motorista ferido em Linhares

O motorista do carro teve ferimentos na cabeça e foi levado para um hospital, a ambulância estava sem pacientes e o condutor não ficou ferido

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:02
O acidente aconteceu no cruzamento da rua Governador Afonso Cláudio, com a avenida Hans Schmoger, no bairro Três barras.
O acidente aconteceu no cruzamento da rua Governador Afonso Cláudio com a avenida Hans Schmoger, no bairro Três barras Crédito: Eduardo Dias
Um acidente envolvendo uma ambulância e um carro deixou uma pessoa ferida em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, desta quarta-feira (26), no cruzamento da rua Governador Afonso Cláudio com a avenida Hans Schmoger, no bairro Três barras.
De acordo com o diretor da Central de Ambulância da Prefeitura de Linhares, Gilmar Salvador, a ambulância estava sem pacientes e o condutor não teve ferimentos. O motorista do carro teve ferimentos na cabeça e foi levado para um hospital.
O motorista do carro teve ferimentos na cabeça e foi levado para um hospital
O motorista do carro teve ferimentos na cabeça e foi levado para um hospital Crédito: Eduardo Dias
Agentes do Batalhão de Trânsito da PM estiveram no local. A PM informou que o motorista da ambulância fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. O condutor do carro não fez o exame porque foi levado para o hospital.
A PM informou que o motorista da ambulância fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo
A PM informou que o motorista da ambulância fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo Crédito: Eduardo Dias
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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