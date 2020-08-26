Acidente entre carro e ambulância deixa motorista ferido em Linhares

Um acidente envolvendo uma ambulância e um carro deixou uma pessoa ferida em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, desta quarta-feira (26), no cruzamento da rua Governador Afonso Cláudio com a avenida Hans Schmoger, no bairro Três barras.
De acordo com o diretor da Central de Ambulância da Prefeitura de Linhares, Gilmar Salvador, a ambulância estava sem pacientes e o condutor não teve ferimentos. O motorista do carro teve ferimentos na cabeça e foi levado para um hospital.
Agentes do Batalhão de Trânsito da PM estiveram no local. A PM informou que o motorista da ambulância fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. O condutor do carro não fez o exame porque foi levado para o hospital.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte