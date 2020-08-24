Caminhão tomba e carga atinge motociclista na BR 259 em Colatina

Acidente foi na BR 259, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhão carregado com material reciclável tombou e a carga acabou atingindo um motociclista, na tarde desta segunda-feira (24), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na BR 259, na altura do bairro Santa Helena. O motorista do veículo e o condutor da motocicleta ficaram feridos.

De acordo com testemunhas, o caminhão tombou ao fazer a curva. O motociclista foi atingido por parte da carga que se soltou do caminhão.

De acordo com o dono da empresa responsável pela carga, Juliano Simonassi, o veículo tinha acabado de ser carregado em um depósito, em Colatina, e seguia com o material reciclável para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele informou que o condutor era experiente nesse tipo de transporte.

Segundo o empresário, o motorista teve cortes no rosto e foi encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. O motociclista também ficou ferido e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dele não foi informado.

Como o tombamento foi na lateral da pista, o trânsito não precisou ser interrompido e segue normalmente na região do acidente.