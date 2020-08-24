AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Acidente

Caminhão tomba e carga atinge motociclista na BR 259 em Colatina

O motorista do veículo e o condutor da motocicleta ficaram feridos no acidente; o trânsito não precisou ser interrompido no local

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 15:52
Acidente foi na BR 259, em Colatina
Acidente foi na BR 259, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão carregado com material reciclável tombou e a carga acabou atingindo um motociclista, na tarde desta segunda-feira (24), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na BR 259, na altura do bairro Santa Helena. O motorista do veículo e o condutor da motocicleta ficaram feridos.
De acordo com testemunhas, o caminhão tombou ao fazer a curva. O motociclista foi atingido por parte da carga que se soltou do caminhão.

Veja Também

Criança de 9 anos morre atropelada na BR 101 em Linhares

Grave acidente deixa dois mortos na rodovia do Contorno, em Cariacica

De acordo com o dono da empresa responsável pela carga, Juliano Simonassi, o veículo tinha acabado de ser carregado em um depósito, em Colatina, e seguia com o material reciclável para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele informou que o condutor era experiente nesse tipo de transporte.
Segundo o empresário, o motorista teve cortes no rosto e foi encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. O motociclista também ficou ferido e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dele não foi informado.
Como o tombamento foi na lateral da pista, o trânsito não precisou ser interrompido e segue normalmente na região do acidente.
Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mata da Praia vista da Orla de Camburi
Vitória define regras para atividades esportivas nas praias
Imagem de destaque
6 receitas com linhaça para começar a semana
O mergulhador Deivid Santos, de 39 anos, morreu no mar da Praia do Pontal em Marataízes
Mergulhador morre durante pesca submarina em Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados