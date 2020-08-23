Grave acidente deixa dois mortos na rodovia do Contorno, em Cariacica

Um acidente na entrada do bairro Santana, em Cariacica, deixou dois mortos na madrugada deste domingo (23), por volta de 1h35 da manhã. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma moto invadiu o guard-rail, na altura do km 293 da Rodovia do Contorno. Uma das vítímas é um homem de 35 anos.
Ainda segundo a PRF, o trânsito segue normalmente no local, não tendo havido interdições. De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via, para atendimento da ocorrência estiveram no local uma ambulância, viatura de inspeção e guincho da concessionária, além da PRF, Polícia Civil e IML.