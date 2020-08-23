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Entrada de Santana

Grave acidente deixa dois mortos na rodovia do Contorno, em Cariacica

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma moto invadiu o guard-rail, na altura do km 293.  Um homem de 35 anos é uma das vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 08:41

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 08:41

Acidente na rodovia do Contorno deixa dois homens mortos
Acidente na rodovia do Contorno deixa dois homens mortos Crédito: Internauta
Um acidente na entrada do bairro Santana, em Cariacica, deixou dois mortos na madrugada deste domingo (23), por volta de 1h35 da manhã. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma moto invadiu o guard-rail, na altura do km 293 da Rodovia do Contorno. Uma das vítímas é um homem de 35 anos.
Ainda segundo a PRF, o trânsito segue normalmente no local, não tendo havido interdições. De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via, para atendimento da ocorrência estiveram no local uma ambulância, viatura de inspeção e guincho da concessionária, além da PRF, Polícia Civil e IML.

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