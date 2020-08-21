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Cachoeiro de Itapemirim

Idoso se envolve em acidente e acaba preso por violação sexual no ES

Ao verificar o nome do envolvido na batida, Polícia Militar acabou descobrindo que o idoso possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de violação sexual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 19:07

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 19:07

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Um idoso de 73 anos foi preso após se envolver em um acidente de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A polícia foi acionada e, ao verificar o nome do envolvido na batida, acabou descobrindo que o idoso possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de violação sexual.
Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (20), por volta das 17h20, na Avenida Francisco Lacerda Aguiar, próximo a um posto de combustíveis, no bairro Gilberto Machado.
Ao encontrarem o mandado de prisão em aberto contra o idoso, ele foi autuado e levado para delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi acionada, mas não informou se o idoso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.
De acordo o Código Penal brasileiro, o crime de violação sexual configura em: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

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