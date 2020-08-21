Idoso se envolve em acidente e acaba preso por violação sexual no ES

Um idoso de 73 anos foi preso após se envolver em um acidente de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A polícia foi acionada e, ao verificar o nome do envolvido na batida, acabou descobrindo que o idoso possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de violação sexual.
Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (20), por volta das 17h20, na Avenida Francisco Lacerda Aguiar, próximo a um posto de combustíveis, no bairro Gilberto Machado.
Ao encontrarem o mandado de prisão em aberto contra o idoso, ele foi autuado e levado para delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi acionada, mas não informou se o idoso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.
De acordo o Código Penal brasileiro, o crime de violação sexual configura em: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.