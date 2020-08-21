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Operação Visibilidade

Homem que não voltou para a prisão após 'saidinha' é preso em Vitória

Layson Poloni da Conceição, de 24 anos, estava em um carro que foi abordado por policiais militares; ele estava foragido desde o dia 6 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 18:05

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 18:05

Operação Visibilidade, realizada pelas Polícias Civil e Militar, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, prendeu o fugitivo do sistema penitenciário, Layson Poloni da Conceição, ele havia deixado a cadeia na saidinha do dias das mães e não retornou
Operação Visibilidade, realizada pelas Polícias Civil e Militar, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, prendeu o fugitivo do sistema penitenciário, Layson Poloni da Conceição, que havia deixado a cadeia na saidinha do dias das mães e não retornou Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi preso nesta sexta-feira (21), durante a Operação Visibilidade das forças de segurança do Espírito Santo, acusado de ter fugido do sistema prisional capixaba durante uma "saidinha" de Dia das Mães, no dia 6 de maio deste ano. Layson Poloni da Conceição, de 24 anos, estava em um carro de transporte por aplicativo que foi abordado pelos agentes na Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, Vitória.
Segundo o Superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes, os policiais militares suspeitaram do comportamento de Layson e abordaram o carro. Ele explicou ainda que o suspeito falou de forma confusa sobre para onde estava indo e, depois, confessou que havia fugido da prisão.

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"Ele disse que era de Vila Velha e a corrida estava indo para Cariacica. O caminho mais perto não é por aqui, mas pela Terceira Ponte. Ele se enrolou e acabou dizendo que já esteve preso e nós fizemos contato com a Sejus. Ele está evadido do sistema prisional desde 6 de maio", disse.
Ainda de acordo com o delegado, Layson foi preso por roubo com utilização de arma de fogo. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia de Vitória e depois será encaminhado de volta para o presídio.

OPERAÇÃO VISIBILIDADE

A Operação Visibilidade tem o objetivo de aumentar a ostensividade e a sensação de segurança da população, com foco em abordagens a veículos como carros particulares, de transporte por aplicativo, motocicletas e coletivos.
A operação envolve Polícia CivilPolícia Militar, Guardas Municipais e agentes da Força Nacional. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), nesta sexta-feira (21) foram empenhados 170 policiais militares, 50 policiais civis, 60 agentes municipais e 30 integrantes da Força Nacional. Os agentes fizeram 48 pontos de bloqueio divididos em dois períodos durante a tarde em toda a Região Metropolitana do Estado.
Operação Visibilidade, realizada pelas Polícias Civil e Militar, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, prendeu o fugitivo do sistema penitenciário, Layson Poloni da Conceição, ele havia deixado a cadeia na saidinha do dias das mães e não retornou
Operação Visibilidade, realizada pelas Polícias Civil e Militar, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, prendeu o fugitivo do sistema penitenciário, Layson Poloni da Conceição, ele havia deixado a cadeia na saidinha do dias das mães e não retornou Crédito: Fernando Madeira

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