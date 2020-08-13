'Saidinha' de Dia dos Pais: 29 presos não retornam e são considerados foragidos

Terminou nesta quarta-feira (12) o prazo para que os mais de mil presos que ganharam o direito de saída temporária por conta do Dia dos Pais voltassem ao sistema prisional do Espírito Santo.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 1.144 presos saíram na última semana e 29 não retornaram às unidades prisionais. O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário.
Segundo a Sejus, os internos que não retornaram no dia determinado pelo Judiciário são considerados foragidos.
Do G1ES