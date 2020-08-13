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Informações da Sejus

'Saidinha' de Dia dos Pais: 29 presos não retornam e são considerados foragidos

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 1.144 presos saíram na última semana dos presídios e teriam que retornar até esta quarta-feira (12). O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 12:42

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 12:42

Prisão, algemas
Prisão, algemas Crédito: Shutterstock
Terminou nesta quarta-feira (12) o prazo para que os mais de mil presos que ganharam o direito de saída temporária por conta do Dia dos Pais voltassem ao sistema prisional do Espírito Santo.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 1.144 presos saíram na última semana e 29 não retornaram às unidades prisionais. O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário.
Segundo a Sejus, os internos que não retornaram no dia determinado pelo Judiciário são considerados foragidos.
Do G1ES

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