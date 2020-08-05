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Benefício previsto em lei

Mais de 1100 presos ganham direito a 'saidinha' de Dia dos Pais no ES

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) 1.144 internos do regime semiaberto terão direito à saída temporária até dia 12 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 13:17

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 13:17

Do G1 ES
Fila de carros no Complexo de Xuri, em Vila Velha, para a saidinha de dia dos pais
Fila de carros no Complexo de Xuri, em Vila Velha, para a saidinha de dia dos pais Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Mais de mil presos do Espírito Santo serão liberados a partir desta quarta-feira (5) em função da saída temporária de Dia dos Pais  data celebrada no próximo domingo (9). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) 1.144 internos do regime semiaberto terão direito à saída temporária até dia 12 de agosto.
Nesta quarta-feira (05), uma longa fila de carros se formou no Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha, e chamou a atenção de quem passou pelo local. O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário.
Prisão, algemas
1.144 internos do regime semiaberto terão direito à saída temporária até dia 12 de agosto Crédito: Shutterstock

NÚMERO É MAIOR QUE NO ANO PASSADO

No ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 1.065 presos foram beneficiados. Desse total, 26 internos não retornaram às unidades prisionais no dia determinado pelo Judiciário, sendo considerados evadidos.

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