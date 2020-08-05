Mais de 1100 presos ganham direito a 'saidinha' de Dia dos Pais no ES

Mais de mil presos do Espírito Santo serão liberados a partir desta quarta-feira (5) em função da saída temporária de Dia dos Pais data celebrada no próximo domingo (9). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) 1.144 internos do regime semiaberto terão direito à saída temporária até dia 12 de agosto.
Nesta quarta-feira (05), uma longa fila de carros se formou no Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha, e chamou a atenção de quem passou pelo local. O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário.
NÚMERO É MAIOR QUE NO ANO PASSADO
No ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 1.065 presos foram beneficiados. Desse total, 26 internos não retornaram às unidades prisionais no dia determinado pelo Judiciário, sendo considerados evadidos.