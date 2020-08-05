Homem é assassinado dentro de carro em Vila Velha

Equipes do Samu chegaram a fazer o atendimento da ocorrência, mas o homem não resistiu Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta no local, a vítima estaria roubando um carro quando teve início uma confusão. Segundo a Guarda de Vila Velha, a suspeita é de que traficantes da região cometeram o crime. O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros dentro de um carro no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha , na noite desta terça-feira (4). De acordo com informações apuradas pelano local, a vítima estaria roubando um carro quando teve início uma confusão. Segundo a Guarda de Vila Velha, a suspeita é de que traficantes da região cometeram o crime.

O crime chamou a atenção de moradores da Rua Fernando Coelho, que se aglomeraram próximo ao local quando equipes do Samu faziam o atendimento da ocorrência. À reportagem da TV Gazeta, testemunhas contaram que o homem estava tentando roubar o carro. Neste momento, teria acontecido uma confusão e, com medo de ser linchado, o rapaz ficou dentro do veículo. De repente, um outro homem chegou a pé e teria atirado várias vezes.

Com medo, moradores não comentaram sobre o ocorrido, porque o lugar é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. A Guarda de Vila Velha foi a primeira a chegar no local e acredita que o homem tenha sido assassinado por traficantes da região.

Infelizmente, os moradores não comentam nada, se esquivam e não falam nada. A gente suspeita que, possivelmente, foram os traficantes do próprio local, que não aceitam esse tipo de situação, de furto e de roubo no local, disse a agente Fiorot, da Guarda de Vila Velha.

Até a manhã desta quarta-feira (5), nenhum suspeito foi preso.