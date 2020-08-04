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Cachoeiro: jovem baleado em assalto continua internado em estado grave

Tiro perfurou o pulmão e a bala ficou alojada na oitava vértebra da coluna da vítima. Ele passará por nova cirurgia para a retirada da bala
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 19:34

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 19:34

Ponte de Ferro, Cachoeiro de Itapemirim
Crime aconteceu perto da Ponte de Ferro, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
O jovem de 26 anos, baleado em um assalto no início da tarde desta segunda-feira (03), na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, continua internado em estado grave. Dois homens, em uma moto, abordaram a vítima e o pai, um senhor de 60 anos, quando eles levavam um malote com R$ 64 mil para um banco.
O crime aconteceu por volta do meio-dia, na Rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban. Segundo a Polícia Militar, as vítimas teriam reagido à abordagem. Um dos bandidos atirou contra o jovem e o atingiu na região do tórax.
A irmã do jovem baleado, que prefere não ser identificada, conta que o irmão passou por uma cirurgia. A bala perfurou o pulmão e ficou alojada na oitava vértebra da coluna. Ele passou por uma cirurgia na segunda (03) e, segundo a família, reagiu bem às primeiras 24 horas, mas o estado de saúde ainda requer cuidados e uma nova cirurgia deve ser realizada para retirada da bala.
Pai e filho levavam um malote da empresa em que trabalham contendo R$ 44 mil em dinheiro e R$ 20 mil em cheques para um banco na Rua Capitão Deslandes. Para isso, estacionaram o veículo em outro ponto da região central e caminhariam até a agência.

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A irmã do jovem conta que foi ao local logo após o crime. Eu cheguei próximo à Ponte de Ferro e já tinha umas pessoas paradas e meu irmão no chão. Meu irmão disse para eu ficar calma, que estava tudo bem. Não tinham o costume de ir ao banco no mesmo horário, nem no mesmo carro, e nem passar no mesmo lugar, nem em ir na mesma agência. Iam passar por outro caminho, mas  decidiram parar ali. Nosso desejo é que meu irmão sobreviva e que volte para casa andando, porque na hora disse comigo que não estava sentindo as pernas. Acima de tudo, queremos que sobreviva, disse a irmã da vítima.
Após os disparos, os bandidos roubaram o malote e fugiram de moto. Até o momento, não há informação dos suspeitos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem a polícia a encontrar os assaltantes podem ser feitas pelo disque denúncia  181 e não é preciso se identificar.

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