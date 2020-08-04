Cachoeiro: jovem baleado em assalto continua internado em estado grave

A irmã do jovem baleado, que prefere não ser identificada, conta que o irmão passou por uma cirurgia. A bala perfurou o pulmão e ficou alojada na oitava vértebra da coluna. Ele passou por uma cirurgia na segunda (03) e, segundo a família, reagiu bem às primeiras 24 horas, mas o estado de saúde ainda requer cuidados e uma nova cirurgia deve ser realizada para retirada da bala.

Pai e filho levavam um malote da empresa em que trabalham contendo R$ 44 mil em dinheiro e R$ 20 mil em cheques para um banco na Rua Capitão Deslandes. Para isso, estacionaram o veículo em outro ponto da região central e caminhariam até a agência.

A irmã do jovem conta que foi ao local logo após o crime. Eu cheguei próximo à Ponte de Ferro e já tinha umas pessoas paradas e meu irmão no chão. Meu irmão disse para eu ficar calma, que estava tudo bem. Não tinham o costume de ir ao banco no mesmo horário, nem no mesmo carro, e nem passar no mesmo lugar, nem em ir na mesma agência. Iam passar por outro caminho, mas decidiram parar ali. Nosso desejo é que meu irmão sobreviva e que volte para casa andando, porque na hora disse comigo que não estava sentindo as pernas. Acima de tudo, queremos que sobreviva, disse a irmã da vítima.