Bandido invade casa de inspetor penitenciário e acaba morto em Cachoeiro

Um assaltante morreu após ser baleado dentro de uma casa no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (28). O bandido anunciou o assalto, mas acabou surpreendido pelo dono da residência, um inspetor penitenciário. O criminoso chegou a ser socorrido para um hospital na cidade.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Avenida Pinheiro Júnior. O inspetor penitenciário contou aos militares que o suspeito invadiu sua residência com uma arma de fogo, pulando uma janela que estava aberta.
O inspetor também estava armado e deu voz de prisão ao invasor. Porém, o bandido foi para cima do dono da casa, que então disparou e atingiu a região abdominal do invasor. O homem, mesmo ferido, pulou a janela novamente na tentativa de fugir, mas caiu.
Ele foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O inspetor penitenciário prosseguiu junto aos policiais militares à delegacia de plantão com o armamento para prestar esclarecimentos. A arma utilizada pelo invasor não foi localizada. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.