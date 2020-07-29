Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Roubo

Bandido invade casa de inspetor penitenciário e acaba morto em Cachoeiro

Segundo a polícia, o criminoso anunciou o assalto, mas acabou surpreendido pelo dono da residência que é um inspetor penitenciário

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 16:57
Pátio da delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim
Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim investiga o caso. Crédito: Marcel Alves
Um assaltante morreu após ser baleado dentro de uma casa no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (28). O bandido anunciou o assalto, mas acabou surpreendido pelo dono da residência, um inspetor penitenciário. O criminoso chegou a ser socorrido para um hospital na cidade.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Avenida Pinheiro Júnior. O inspetor penitenciário contou aos militares que o suspeito invadiu sua residência com uma arma de fogo, pulando uma janela que estava aberta.
O inspetor também estava armado e deu voz de prisão ao invasor. Porém, o bandido foi para cima do dono da casa, que então disparou e atingiu a região abdominal do invasor. O homem, mesmo ferido, pulou a janela novamente na tentativa de fugir, mas caiu.
Ele foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O inspetor penitenciário prosseguiu junto aos policiais militares à delegacia de plantão com o armamento para prestar esclarecimentos. A arma utilizada pelo invasor não foi localizada. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Veja Também

Motociclista morre após bater em caminhão no Sul do ES

Incêndio atinge morro em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados