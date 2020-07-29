Motociclista morre após bater em caminhão no Sul do ES

Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (28) após colidir contra um caminhão na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão fugiu do local e não prestou socorro à vítima.
A batida foi na altura do bairro Pedra, em Itapemirim. O internauta Natan Rodrigues enviou imagens e contou que a irmã dele passava pelo trecho na hora da batida. O motociclista estava caído no chão e com várias fraturas pelo corpo.
A Polícia Militar disse que a batida foi entre a moto e um caminhão, mas o veículo e o caminhoneiro não foram encontrados após o acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e o caso está sendo investigado pela delegacia de Itapemirim.