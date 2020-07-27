A geladeira, a pia e o fogão foram destruídos no incêndio Crédito: Leandro Manhães/ TV Gazeta Sul

Um incêndio provocado por um possível vazamento em uma botija de gás de cozinha deixou duas mulheres feridas na manhã desta segunda-feira (27), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. As vítimas, mãe e filha, sofreram queimaduras e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros

O acidente aconteceu por volta das 9h20, na rua Rita Rafael de Freitas, no bairro Vila Rica. A cozinha ficou completamente destruída. A geladeira, a pia e o fogão foram destruídos no incêndio. Um dos vizinhos das vítimas tentou socorrer mãe e filha, apagando o fogo com uma mangueira.

A geladeira, a pia e o fogão foram destruídos no incêndio Crédito: Leandro Manhães/ TV Gazeta Sul

O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Herbert de Carvalho, conta como foi o socorro as vítimas. Assim que chegamos no local fizemos o socorro das duas vítimas que foram levadas para a UPA de Cachoeiro, e outra equipe fez o rescaldo do terreno. A mãe estava com o grau de queimaduras um pouco maior, a princípio, em torno de primeiro e segundo graus, estava mais machucada que a filha, explicou o militar.

Os bombeiros acreditam que um vazamento de gás tenha ocasionado o acidente. Pelo que analisamos, preliminarmente, a participação do GLP, de vazamento de gás teve uma influência muito grande na dinâmica do acidente. A válvula de segurança da botija que estava no local estourou por conta do calor exterior, mas certamente pelo que se observa ali, deve ter havido algum vazamento, na botija ou no fogão, que são os focos iniciais mais prováveis, disse Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Herbert de Carvalho.

Acidente com botija de gás deixa mãe e filha feridas em Cachoeiro Crédito: Leandro Manhães/ TV Gazeta Sul

O Tenente Coronel orienta sobre a manutenção dos itens da botija de gás. Primeiro, os equipamentos envolvidos na instalação da botija precisam estar dentro da data de validade. Mangueira, registro e bocal precisam ser trocados e substituídos caso estejam vencidos, disse.