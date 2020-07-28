ES teve 129 acidentes de motos com mortes de janeiro a junho de 2020

De janeiro a junho de 2020, 129 acidentes envolvendo motocicletas resultaram em morte no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Do início de janeiro até o final de junho deste ano, 129 acidentes com motocicletas resultaram em mortes no Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp)

Para as autoridades de trânsito, a imprudência e as manobras arriscadas, que poderiam ser evitadas, são responsáveis pelo trágico desfecho de muitos desses casos.

O capitão do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Alercio Martins Borges, pontuou que os acidentes com motos em geral costumam ser mais graves se comparados às ocorrências com carros.

"Os veículos de duas rodas representam de 25% a 27% dos acidentes. Mas se formos comparar, o número de vítimas fatais nesses casos é muito maior do que nos acidentes com veículos de quatro rodas", afirmou.

Alguns dos exemplos de trágicos desfechos são recentes. No último sábado (25), um jovem de 21 anos morreu depois de perder o controle da moto que pilotava e bater em um poste no bairro Vista Dourada, em Cariacica. No momento do acidente, ele empinava o veículo, praticando uma manobra conhecida como "grau".

Foi o bombeiro civil Fernando Octávio, que mora na região, quem prestou os primeiros socorros. Apesar de o bombeiro ter conseguido reanimá-lo, o jovem não resistiu aos ferimentos.

"Ele não tinha batimentos cardíacos e nem respiração, mas com experiência e algumas técnicas, conseguimos fazer com que os batimentos e a respiração voltassem. Então o Samu chegou e deu prosseguimento ao atendimento", lembrou.

Segundo Fernando Octávio, os acidentes envolvendo motocicletas não são raros na rua onde mora.

"A gente já teve outras situações com óbitos. Em uma delas, uma pessoa fazendo essa mesma manobra atingiu um idoso. A gente pede o apoio das autoridades de trânsito para melhorar a situação e também o apoio dos condutores, para que respeitem as leis de trânsito", ressaltou o bombeiro.

Já na semana passada, Priscila Tononi Coelho da Silva, de 34 anos, morreu depois de se envolver um acidente e cair da motocicleta na BR-101, no bairro Nova Brasília, em Cariacica.

Ao cair, a vítima, que estava em um corredor de veículos (manobra arriscada, mas que não é proibida pelo Código de Trânsito), acabou sendo atropelada por um caminhão.

O presidente da Federação Capixaba de Motociclismo, Renan da Silva Loubak, afirmou que aqueles que fazem manobras arriscadas, contra as normas, não são considerados motociclistas por parte da federação.

"O motociclista respeita as leis de trânsito, a capacidade da sua motocicleta. Já o motoqueiro não respeita as leis, nem as pessoas na rua e nem a ele próprio, pois faz manobras inadequadas para o local e para o seu tipo de moto", explicou.

O capitão do Batalhão de Trânsito pede o apoio da população para que os casos de imprudência sejam denunciados e possam ser punidos pelas autoridades, a fim de evitar novos acidentes.

"A legislação prevê que o agente público faça a autuação do que ele presenciar. Por isso, pedimos que a população ajude com informações", disse o capitão Laercio.

Com informações do G1 ES

APESAR DOS ACIDENTES, 2020 APRESENTA QUEDA

Os acidentes fatais envolvendo motocicletas ainda são comuns no Espírito Santo, porém eles foram menos frequentes no primeiro semestre deste ano se comparado com o mesmo período de 2019, quando o Estado perdeu 206 pessoas.

Diante dos 129 óbitos registrados até o final de junho de 2020, os dados mostram uma redução de 37% nesse tipo de ocorrência. As informações são da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).