Avenida Norte Sul terá trecho interditado para ciclismo na madrugada em Vitória

Trecho da Avenida Norte Sul, em Vitória, que será interditado para a prática do ciclismo Crédito: Reprodução / Google Street View

Um trecho da Avenida Norte Sul, em Vitória , será interditado às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h, para a prática de ciclismo de alto desempenho. A interdição, inicialmente como projeto-piloto e com o objetivo de garantir segurança aos ciclistas, vai acontecer na altura de Jardim Camburi da próxima quinta-feira (30) até 27 de agosto, com início próximo ao Parque da Fazendinha e fim no Shopping Norte Sul, no sentido Avenida Dante Michelini, em Camburi.

A informação sobre a interdição foi publicada nesta terça-feira (28) pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) no Diário Oficial de Vitória.

Como a Norte Sul terá trecho interditado, motoristas que precisarem transitar pela via nestes dias e durante o horário informado poderão fazer o desvio pela Avenida José Moreira Martins Rato para acessar a Dante Michelini, ou desviar pela Avenida João Palácio, na Serra, para acessar a Fernando Ferrari.

Segundo a secretária da Setran, Ana Elisa Nahas, a iniciativa é um projeto-piloto e tem como objetivo garantir a segurança de ciclistas que fazem esse tipo de atividade no município.

Nosso objetivo é fazer uma área segura para que o ciclista de competição possa treinar. Normalmente, esse ciclista treina em estrada, rodovia. Então, a nossa ideia é fazer uma área fechada, em um horário que não causa impacto no trânsito, de 04h às 06h. Esperamos Vitória entrar no risco médio da pandemia, e como o ciclismo é um esporte individual e está liberado, então, vamos fazer esse projeto-piloto na Norte Sul em um horário totalmente alternativo de forma que não traga impacto para a comunidade, disse.

A interdição será feita por equipes da Gerência de Trânsito com apoio da Guarda Municipal, para orientar os ciclistas e também motoristas que passam pelo local no horário indicado. O operacional da Gerência de Trânsito junto com a Guarda Municipal vai fazer a interdição, de forma a dar segurança para o ciclista e também orientação ao motorista que sair de casa neste horário. Ainda será madrugada, mas vai ter orientação no local, contou.

PROJETO PODERÁ SER PERMANENTE