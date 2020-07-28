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Às terças e quintas-feiras

Avenida Norte Sul terá trecho interditado para ciclismo na madrugada em Vitória

Interdição vai acontecer às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h, entre as proximidades do Parque da Fazendinha e o Shopping Norte Sul, apenas no sentido Praia de Camburi,  no período de  30 de julho (próxima quinta-feira) até 27 de agosto

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 13:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 13:55
Trecho da Avenida Norte Sul, em Vitória, que será interditado para a prática do ciclismo
Trecho da Avenida Norte Sul, em Vitória, que será interditado para a prática do ciclismo Crédito: Reprodução / Google Street View
Um trecho da Avenida Norte Sul, em Vitória, será interditado às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h, para a prática de ciclismo de alto desempenho. A interdição, inicialmente como projeto-piloto e com o objetivo de garantir segurança aos ciclistas, vai acontecer na altura de Jardim Camburi da próxima quinta-feira (30) até 27 de agosto, com início próximo ao Parque da Fazendinha e fim no Shopping Norte Sul, no sentido Avenida Dante Michelini, em Camburi.
A informação sobre a interdição foi publicada nesta terça-feira (28) pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) no Diário Oficial de Vitória.
Como a Norte Sul terá trecho interditado, motoristas que precisarem transitar pela via nestes dias e durante o horário informado poderão fazer o desvio pela Avenida José Moreira Martins Rato para acessar a Dante Michelini, ou desviar pela Avenida João Palácio, na Serra, para acessar a Fernando Ferrari. 

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Segundo a secretária da Setran, Ana Elisa Nahas, a iniciativa é um projeto-piloto e tem como objetivo garantir a segurança de ciclistas que fazem esse tipo de atividade no município.
Nosso objetivo é fazer uma área segura para que o ciclista de competição possa treinar. Normalmente, esse ciclista treina em estrada, rodovia. Então, a nossa ideia é fazer uma área fechada, em um horário que não causa impacto no trânsito, de 04h às 06h. Esperamos Vitória entrar no risco médio da pandemia, e como o ciclismo é um esporte individual e está liberado, então, vamos fazer esse projeto-piloto na Norte Sul em um horário totalmente alternativo de forma que não traga impacto para a comunidade, disse.
A interdição será feita por equipes da Gerência de Trânsito com apoio da Guarda Municipal, para orientar os ciclistas e também motoristas que passam pelo local no horário indicado. O operacional da Gerência de Trânsito junto com a Guarda Municipal vai fazer a interdição, de forma a dar segurança para o ciclista e também orientação ao motorista que sair de casa neste horário. Ainda será madrugada, mas vai ter orientação no local, contou.

PROJETO PODERÁ SER PERMANENTE

Ainda de acordo com a secretária, o primeiro mês funcionará como período de testes e poderá ser implantado de forma permanente no futuro. O período é de teste. Como é um horário que não tem nenhum impacto para a comunidade, faremos nesse horário, que também é o horário que o ciclista treina. Então, conversamos muito com a federação de ciclismo, temos também um cicloativista na nossa equipe, e chegamos a esse formato que acreditamos que vai dar certo, concluiu.

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