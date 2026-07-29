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Kpop

BTS desiste do Grammy 2027 e critica divisão da música por idioma

Grupo coreano anuncia que não inscreverá seus trabalhos e diz que prefere ver sua música reconhecida sem barreiras linguísticas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 17:27

Fenômeno global fez seu comeback esse ano com álbum novo
Fenômeno global fez seu comeback esse ano com álbum novo Pak Bae

O BTS surpreendeu os fãs ao anunciar que não vai submeter suas músicas à disputa do Grammy Awards de 2027. A decisão foi divulgada simultaneamente pelos sete integrantes do grupo nas redes sociais, em uma publicação idêntica que rapidamente repercutiu entre fãs e especialistas da indústria musical.


Favorito em categorias importantes da premiação, como álbum do ano e canção do ano, o septeto afirma que pretende defender um reconhecimento baseado na música e não na origem ou no idioma em que ela é cantada.


Na mensagem, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook explicam que optaram por não participar da seleção da premiação organizada pela Recording Academy. "Decidimos não participar do Grammy este ano. Espero que a música possa ser ouvida e amada pelo que ela é, em vez de ser dividida por região ou idioma", escreveram. O comunicado termina com um agradecimento aos fãs.


A decisão acontece justamente quando o BTS vivia uma das campanhas mais fortes de sua trajetória para o Grammy. O álbum "Arirang" se tornou um dos discos mais vendidos do ano, enquanto o single "Swim" chegou ao primeiro lugar da parada americana e era apontado como um dos favoritos para disputar o prêmio de música do ano.


A escolha do grupo também coincide com a criação da categoria de melhor performance de música pop asiática, anunciada recentemente pela Recording Academy. Pelas regras da premiação, as obras precisam conter "uso significativo" de um idioma asiático —requisito que "Arirang" não atenderia, já que mais de 80% de suas letras são em inglês.


A nova categoria dividiu opiniões entre fãs e artistas de K-pop. Parte do público comemorou a criação de um espaço dedicado aos músicos asiáticos, enquanto outra criticou o que considera uma segmentação da produção musical por critérios geográficos e linguísticos.


Ao mencionar explicitamente "região" e "idioma" em sua nota, o BTS foi interpretado por muitos admiradores como um reflexo desse debate. Até o momento, a Recording Academy não comentou a decisão do grupo. A BBC informou ter procurado a organização, mas ainda não recebeu resposta.

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