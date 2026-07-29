BTS desiste do Grammy 2027 e critica divisão da música por idioma

O BTS surpreendeu os fãs ao anunciar que não vai submeter suas músicas à disputa do Grammy Awards de 2027. A decisão foi divulgada simultaneamente pelos sete integrantes do grupo nas redes sociais, em uma publicação idêntica que rapidamente repercutiu entre fãs e especialistas da indústria musical.
Integrantes do BTS emitem comunicado informando que não irão submeter seus trabalhos recentes ao GRAMMYs:— Tracklist (@tracklist) July 29, 2026
“Decidimos não submeter nossas músicas ao GRAMMY neste ano. Esperamos que a música seja ouvida e amada pelo que ela é, sem ser limitada por região ou idioma. Agradecemos… pic.twitter.com/4nlwYRGrLp