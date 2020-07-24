Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Morte de cinegrafista em Vitória: polícia aguarda perícia para saber como foi acidente
Atropelamento na Reta da Penha

Morte de cinegrafista em Vitória: polícia aguarda perícia para saber como foi acidente

Na última terça-feira (21), o cinegrafista e ciclista  Ricardo Duque, morreu após ser atropelado ao atravessar pela faixa de pedestres na avenida. Caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 13:34

Ricardo Duque, de 50 anos, morreu em acidente na Reta da Penha Crédito: Reprodução/ redes sociais
A Polícia Civil aguarda pelo resultado da perícia para saber as causas do acidente que vitimou o cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, na Reta da Penha, em Vitória, no início desta semana. A vítima atravessava, de bicicleta, sobre a faixa de pedestre, quando acabou fortemente atingido por um veículo. Com o impacto, o ciclista acabou lançado e morreu na hora.

Veja Também

Vídeo registra o momento em que ciclista foi atropelado na Reta da Penha

"Estou pedindo a Deus para me dar forças", diz esposa de cinegrafista atropelado no ES

Em nota, a PC informou que aguarda pela conclusão pericial para entender como se deu o acidente e também a causa da morte do ciclista. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito. Na resposta à imprensa, a Polícia Civil ainda informou que não há um prazo definido para a conclusão da perícia, mas salientou estar realizando oitivas com testemunhas e envolvidos no acidente.

O ACIDENTE

Por volta das 5h30 da manhã da última terça-feira (21), na altura da Igreja Universal, Ricardo cruzava de um lado ao outro da Reta da Penha, quando foi violentamente atingido por um automóvel. Duas ambulâncias do Samu foram acionadas, mas ao chegarem ao local do acidente, o cinegrafista já se encontrava sem vida. O cinegrafista morreu bem próximo do local onde trabalhava.
Ciclista morreu após ser atingido por carro na Reta da Penha
O veículo que atingiu Ricardo ficou com a parte dianteira bastante destruída Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O condutor do veículo que atropelou o ciclista realizou o teste do bafômetro e ficou constatado que ele tinha a presença de álcool no sangue em pequena quantidade. Em depoimento à polícia, o motorista contou que ele próprio acionou o Samu e tentou prestar socorro ao cinegrafista. Após depor, ele foi liberado.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados