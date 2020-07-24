Morte de cinegrafista em Vitória: polícia aguarda perícia para saber como foi acidente

A Polícia Civil aguarda pelo resultado da perícia para saber as causas do acidente que vitimou o cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, na Reta da Penha, em Vitória, no início desta semana. A vítima atravessava, de bicicleta, sobre a faixa de pedestre, quando acabou fortemente atingido por um veículo. Com o impacto, o ciclista acabou lançado e morreu na hora.
Em nota, a PC informou que aguarda pela conclusão pericial para entender como se deu o acidente e também a causa da morte do ciclista. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito. Na resposta à imprensa, a Polícia Civil ainda informou que não há um prazo definido para a conclusão da perícia, mas salientou estar realizando oitivas com testemunhas e envolvidos no acidente.
O ACIDENTE
Por volta das 5h30 da manhã da última terça-feira (21), na altura da Igreja Universal, Ricardo cruzava de um lado ao outro da Reta da Penha, quando foi violentamente atingido por um automóvel. Duas ambulâncias do Samu foram acionadas, mas ao chegarem ao local do acidente, o cinegrafista já se encontrava sem vida. O cinegrafista morreu bem próximo do local onde trabalhava.
O condutor do veículo que atropelou o ciclista realizou o teste do bafômetro e ficou constatado que ele tinha a presença de álcool no sangue em pequena quantidade. Em depoimento à polícia, o motorista contou que ele próprio acionou o Samu e tentou prestar socorro ao cinegrafista. Após depor, ele foi liberado.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta