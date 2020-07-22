Vídeo registra o momento em que ciclista foi atropelado na Reta da Penha

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De acordo com informações da Polícia Civil, o condutor foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado. Ainda segundo a PC, o motorista não ficou detido por ter prestado socorro. Além disso, foi constatada uma quantidade de álcool dentro do que é permitido pela legislação, o que não caracteriza o estado de embriaguez ao volante.