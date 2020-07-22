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Vídeo registra o momento em que ciclista foi atropelado na Reta da Penha

Imagens de uma câmera de segurança, exibidas pela TV Gazeta nesta quarta-feira (22), mostram que a vítima atravessava na faixa de pedestres quando foi atingida pelo carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 15:13

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 15:13

Cinegrafista foi atropelado enquanto atravessava a Reta da Penha de bicicleta
Cinegrafista foi atropelado enquanto atravessava a Reta da Penha de bicicleta Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, atropelado na manhã desta terça-feira (21) na Reta da Penha, em Vitória, foi atingido por um carro de cor prata quando o sinal já estava vermelho. Imagens de uma câmera de segurança, exibidas pela TV Gazeta nesta quarta-feira (22), mostram que a vítima havia saído do canteiro central no momento de transição do semáforo, saindo do amarelo. Ele foi atingido na faixa de pedestres, já com o sinal vermelho. O cinegrafista foi arremessado a cerca de 100 metros, até próximo a uma igreja evangélica da região e morreu no local. Veja o vídeo.
De acordo com informações da Polícia Civil, o condutor foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado. Ainda segundo a PC, o motorista não ficou detido por ter prestado socorro. Além disso, foi constatada uma quantidade de álcool dentro do que é permitido pela legislação, o que não caracteriza o estado de embriaguez ao volante.
Questionada sobre o que muda com a existência do vídeo, a polícia informou que diligências e oitivas estão em andamento, e a delegacia aguarda conclusão dos laudos periciais. "Não há atualizações que possam ser divulgadas no momento e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", informou em nota.
Ricardo Duque, de 50 anos, morreu em acidente na Reta da Penha
Ricardo Duque, de 50 anos, morreu em acidente na Reta da Penha Crédito: Reprodução/ redes sociais

O ACIDENTE

O cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, morreu após ser atingido por um carro na Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (21). A vítima estava a caminho do trabalho, em uma igreja evangélica da avenida, quando um veículo de cor prata atingiu a bicicleta dele. Duque já trabalhou também na TV Capixaba, afiliada da Rede Bandeirantes no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 5h40, na altura do bairro Andorinhas, logo depois da Ponte da Passagem, no sentido Terceira Ponte.

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