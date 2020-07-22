Vídeo registra o momento em que ciclista foi atropelado na Reta da Penha

O cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, atropelado na manhã desta terça-feira (21) na Reta da Penha, em Vitória, foi atingido por um carro de cor prata quando o sinal já estava vermelho. Imagens de uma câmera de segurança, exibidas pela TV Gazeta nesta quarta-feira (22), mostram que a vítima havia saído do canteiro central no momento de transição do semáforo, saindo do amarelo. Ele foi atingido na faixa de pedestres, já com o sinal vermelho. O cinegrafista foi arremessado a cerca de 100 metros, até próximo a uma igreja evangélica da região e morreu no local. Veja o vídeo.
De acordo com informações da Polícia Civil, o condutor foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado. Ainda segundo a PC, o motorista não ficou detido por ter prestado socorro. Além disso, foi constatada uma quantidade de álcool dentro do que é permitido pela legislação, o que não caracteriza o estado de embriaguez ao volante.
Questionada sobre o que muda com a existência do vídeo, a polícia informou que diligências e oitivas estão em andamento, e a delegacia aguarda conclusão dos laudos periciais. "Não há atualizações que possam ser divulgadas no momento e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", informou em nota.
O ACIDENTE
O cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, morreu após ser atingido por um carro na Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (21). A vítima estava a caminho do trabalho, em uma igreja evangélica da avenida, quando um veículo de cor prata atingiu a bicicleta dele. Duque já trabalhou também na TV Capixaba, afiliada da Rede Bandeirantes no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 5h40, na altura do bairro Andorinhas, logo depois da Ponte da Passagem, no sentido Terceira Ponte.