Noroeste do ES

Corpo de homem é encontrado em córrego na zona rural de Nova Venécia

Segundo o Corpo de Bombeiros, o córrego fica próximo da residência da vítima. Testemunhas relataram que o homem caiu no córrego e a Polícia Civil informou que somente após exames será possível confirmar a causa da morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 11:44

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 11:44

Data: 19/01/2020 - ES - Linhares - Homem é preso após agredir e jogar o próprio tio do 3º andar de prédio em Colatina
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico Crédito: Leonardo Goliver
O corpo de um homem foi encontrado no Córrego do Tucum, próximo ao distrito de Cristalina, na zona rural de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 19h desta terça-feira (21), para fazer o resgate de vítima de afogamento.
Para os Bombeiros, testemunhas contaram que o homem teria caído no córrego e em seguida desapareceu. As equipes iniciaram as buscas no local e encontraram o corpo da vítima.

Polícia Militar acompanhou os trabalhos e, assim que o corpo foi encontrado, a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.
A Polícia Civil informou ainda que o caso foi registrado como morte a esclarecer. Apenas após exames será possível confirmar a causa da morte.

