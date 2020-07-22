Corpo de homem é encontrado em córrego na zona rural de Nova Venécia

O corpo de um homem foi encontrado no Córrego do Tucum, próximo ao distrito de Cristalina, na zona rural de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 19h desta terça-feira (21), para fazer o resgate de vítima de afogamento.
Para os Bombeiros, testemunhas contaram que o homem teria caído no córrego e em seguida desapareceu. As equipes iniciaram as buscas no local e encontraram o corpo da vítima.
A Polícia Militar acompanhou os trabalhos e, assim que o corpo foi encontrado, a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.
A Polícia Civil informou ainda que o caso foi registrado como morte a esclarecer. Apenas após exames será possível confirmar a causa da morte.