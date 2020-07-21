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Veículo de Sooretama

Carreta com placa do ES é parada com 2,5 toneladas de maconha em SP

O condutor, de 34 anos, é natural de Linhares e mora em Sooretama. Após ser detido ele confessou que pegou a droga em Mato Grosso do Sul e levaria para Minas Gerais

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 18:01
Caminhão com placa de Sooretama foi apree
Caminhão com placa de Sooretama foi apreendido com 2,5 toneladas de maconha em São Paulo Crédito: Polícia Rodoviária de São Paulo
Uma carreta com placa de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi flagrada transportando 2,5 toneladas de maconha em uma rodovia de Presidente Prudente, interior de São Paulo, nesta segunda-feira (20). O condutor, de 34 anos, foi preso. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, o homem, que não teve o nome divulgado, é natural de Linhares e mora em Sooretama. 
De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, os agentes abordaram um caminhão que transitava com um semirreboque, ambos com placas da cidade capixaba. Durante a fiscalização, a equipe notou o nervosismo do motorista, que também deu respostas desencontradas sobre os motivos da viagem. Além disso, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e decidiram realizar uma busca pessoal e veicular.

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Após a realização de toda a fiscalização, a equipe encontrou o carregamento de maconha no compartimento de carga da carreta. Segundo a PM, a droga foi pesada e no total foram encontrados 2.564,700 quilos do entorpecente.
De acordo com a PM, o motorista capixaba alegou que foi contratado por um desconhecido no Mato Grosso Do Sul, para transportar a droga daquele estado, até a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Chegando ao destino ele deveria entregar o material para outra pessoa desconhecida e receberia, para tanto, a quantia de R$ 10.000,00.
A droga e o envolvido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente.

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