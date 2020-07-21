Carreta com placa do ES é parada com 2,5 toneladas de maconha em SP

Caminhão com placa de Sooretama foi apreendido com 2,5 toneladas de maconha em São Paulo Crédito: Polícia Rodoviária de São Paulo

Uma carreta com placa de Sooretama , no Norte do Espírito Santo, foi flagrada transportando 2,5 toneladas de maconha em uma rodovia de Presidente Prudente, interior de São Paulo , nesta segunda-feira (20). O condutor, de 34 anos, foi preso. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, o homem, que não teve o nome divulgado, é natural de Linhares e mora em Sooretama.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, os agentes abordaram um caminhão que transitava com um semirreboque, ambos com placas da cidade capixaba. Durante a fiscalização, a equipe notou o nervosismo do motorista, que também deu respostas desencontradas sobre os motivos da viagem. Além disso, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e decidiram realizar uma busca pessoal e veicular.

Após a realização de toda a fiscalização, a equipe encontrou o carregamento de maconha no compartimento de carga da carreta. Segundo a PM, a droga foi pesada e no total foram encontrados 2.564,700 quilos do entorpecente.

De acordo com a PM, o motorista capixaba alegou que foi contratado por um desconhecido no Mato Grosso Do Sul, para transportar a droga daquele estado, até a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Chegando ao destino ele deveria entregar o material para outra pessoa desconhecida e receberia, para tanto, a quantia de R$ 10.000,00.