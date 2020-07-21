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Em flagrante

Casal é preso em flagrante após tentar arrombar loja em Linhares

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos confessaram ter tentado arrombar a porta da loja localizada no Centro do município. A porta do estabelecimento ficou danificada

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 13:36
Casal é preso suspeito de tentar arrombar loja no Centro de Linhares
Com o casal foram encontrados uma faca, uma chave de fenda e um estilete usados no crime Crédito: Divulgação
Um homem e uma mulher foram presos na madrugada desta terça-feira (21), suspeitos de arrombarem uma loja no Centro de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O casal teria utilizado uma faca, uma chave de fenda e um estilete para praticar o crime.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado como tentativa de furto e os suspeitos foram localizados logo após o crime. Eles foram abordados e revistados. Com eles, foram encontrados os objetos utilizados para tentar entrar na loja, que ficou com a porta danificada. Os suspeitos foram levados para a delegacia.

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Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, logo após o depoimento os suspeitos foram autuados. O homem foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL) e a mulher para o Presídio Feminino de Colatina.

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