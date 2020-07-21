Casal é preso em flagrante após tentar arrombar loja em Linhares

Com o casal foram encontrados uma faca, uma chave de fenda e um estilete usados no crime

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, logo após o depoimento os suspeitos foram autuados. O homem foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL) e a mulher para o Presídio Feminino de Colatina.