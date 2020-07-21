Casal é preso em flagrante após tentar arrombar loja em Linhares

Um homem e uma mulher foram presos na madrugada desta terça-feira (21), suspeitos de arrombarem uma loja no Centro de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O casal teria utilizado uma faca, uma chave de fenda e um estilete para praticar o crime.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado como tentativa de furto e os suspeitos foram localizados logo após o crime. Eles foram abordados e revistados. Com eles, foram encontrados os objetos utilizados para tentar entrar na loja, que ficou com a porta danificada. Os suspeitos foram levados para a delegacia.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, logo após o depoimento os suspeitos foram autuados. O homem foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL) e a mulher para o Presídio Feminino de Colatina.