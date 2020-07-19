Trabalhador encontra corpo enterrado em cova rasa em Linhares

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo (19) enterrado em uma cova rasa, em uma área de mata, no bairro Aviso, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O corpo foi localizado por um trabalhador que atuava no local.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo trabalhador por volta das 10h. No local, os militares encontraram o corpo que já estava em decomposição. A área a foi isolada pelos policiais e a perícia foi acionada.
Após os trabalhos dos peritos que vão ajudar nas investigações do caso, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Segundo a Polícia Civil, apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.
O caso foi registrado na 16ª Delegacia Regional de Linhares como encontro de cadáver e será investigado pela Polícia Civil.
DISQUE-DENÚNCIA
A Polícia Civil ressalta a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181 para a elucidação de crimes. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido.
As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações.