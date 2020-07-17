Os três homens foram encaminhados para o Presídio de Xuri, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Polícia Civil prende três suspeitos de cometerem estupros em Linhares

Polícia Civil prendeu três homens, de 46, 47 e 72 anos, suspeitos de cometerem crimes de estupro no município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo . As prisões aconteceram durante a Operação Respeito, deflagrada na manhã desta sexta-feira (15).

Segundo informações do chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo, a operação visa cumprir mandados de prisão em aberto contra os suspeitos que foram presos nos bairros Nova Esperança, Canivete e na comunidade de Córrego do Ouro, no interior do município.

A primeira prisão aconteceu no bairro Nova Esperança. Segundo os policiais, a casa onde o suspeito estava foi cercada logo no início da manhã. No local, um homem de 46 anos foi preso. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro.

Pouco tempo depois, os investigadores conseguiram prender outro homem, de 47 anos. Ele estava em uma rua do bairro Canivete quando foi abordado e preso. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi condenado pela prática de estupro de vulnerável e era procurado pela polícia.

Já na zona rural do município, na comunidade de Córrego do Ouro, os policiais conseguiram prender um idoso de 72 anos. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pela prática de crime de estupro.