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Operação Respeito

Polícia Civil prende três suspeitos de cometerem estupros em Linhares

Segundo a Polícia Civil, contra os suspeitos haviam mandados de prisão em aberto; os detidos, de 46, 47 e 72 anos, foram encaminhados para o presídio de Xuri

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 12:45
Três homens são presos durante operação suspeitos de cometerem crimes de estupro em Linhares
Os três homens foram encaminhados para o Presídio de Xuri, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Polícia Civil prende três suspeitos de cometerem estupros em Linhares
Polícia Civil prendeu três homens, de 46, 47 e 72 anos, suspeitos de cometerem crimes de estupro no município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. As prisões aconteceram durante a Operação Respeito, deflagrada na manhã desta sexta-feira (15).
Segundo informações do chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo, a operação visa cumprir mandados de prisão em aberto contra os suspeitos que foram presos nos bairros Nova Esperança, Canivete e na comunidade de Córrego do Ouro, no interior do município.
A primeira prisão aconteceu no bairro Nova Esperança. Segundo os policiais, a casa onde o suspeito estava foi cercada logo no início da manhã. No local, um homem de 46 anos foi preso. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro.

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Pouco tempo depois, os investigadores conseguiram prender outro homem, de 47 anos. Ele estava em uma rua do bairro Canivete quando foi abordado e preso. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi condenado pela prática de estupro de vulnerável e era procurado pela polícia.
Já na zona rural do município, na comunidade de Córrego do Ouro, os policiais conseguiram prender um idoso de 72 anos. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pela prática de crime de estupro.
Os detidos foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares onde foram interrogados e logo depois, encaminhados para o Presídio de Xuri, em Vila Velha, local onde ficam encarcerados os criminosos que praticam crimes sexuais.

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