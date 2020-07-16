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Em Jaguaré

Bandidos levam R$ 25 mil de escritório de comercialização de café no ES

Segundo a Polícia Militar, dois homens abordaram os funcionários do local e levaram o dinheiro do cofre e outros pertences. Os criminosos registraram toda a ação com um celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 13:38

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 13:38

Delegacia de Polícia de Jaguaré
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Criminosos conseguiram roubar a quantia de R$ 25 mil que estava em um cofre de um escritório de compra e venda de café no município de Jaguaré, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 18h30 desta quarta-feira (15) e toda a ação foi filmada pelos bandidos com um celular. Até a manhã desta quinta-feira ninguém havia sido preso.
De acordo com a Polícia Militar, dois homens entraram no local no horário em que os funcionários estavam encerrando o expediente de trabalho. Armados, os suspeitos anunciaram o assalto e exigiram que os trabalhadores abrissem o cofre onde estava o dinheiro.
Além da quantia, os criminosos ainda exigiram os pertences dos colaboradores e trancaram todos no escritório. Segundo a PM, os suspeitos deixaram o local em um carro, onde uma terceira pessoa já esperava por eles.

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A ocorrência revela ainda que toda a ação dos criminosos foi registrada por um aparelho celular que estava com um dos suspeitos. Apesar das buscas, ninguém foi preso.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e investiga se os suspeitos tiveram informações do funcionamento do local para efetuar o roubo.
A Polícia Civil ressaltou ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181, que podem ser feitas de forma anônima. As informações ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações.

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