Bandidos levam R$ 25 mil de escritório de comercialização de café no ES

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação

Criminosos conseguiram roubar a quantia de R$ 25 mil que estava em um cofre de um escritório de compra e venda de café no município de Jaguaré , no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 18h30 desta quarta-feira (15) e toda a ação foi filmada pelos bandidos com um celular. Até a manhã desta quinta-feira ninguém havia sido preso.

De acordo com a Polícia Militar , dois homens entraram no local no horário em que os funcionários estavam encerrando o expediente de trabalho. Armados, os suspeitos anunciaram o assalto e exigiram que os trabalhadores abrissem o cofre onde estava o dinheiro.

Além da quantia, os criminosos ainda exigiram os pertences dos colaboradores e trancaram todos no escritório. Segundo a PM, os suspeitos deixaram o local em um carro, onde uma terceira pessoa já esperava por eles.

A ocorrência revela ainda que toda a ação dos criminosos foi registrada por um aparelho celular que estava com um dos suspeitos. Apesar das buscas, ninguém foi preso.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e investiga se os suspeitos tiveram informações do funcionamento do local para efetuar o roubo.